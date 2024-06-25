EURO 2024 C Grubu'nda tüm maçlar tamamlandı

EURO 2024 C Grubu'nda son maç tamamlanırken oynanan müsabakaların ardından değişiklik olmadı. İngiltere lider, Danimarka ikinci, Slovenya ise en iyi üçüncülerden biri olarak son 16 turuna kaldı.

EURO 2024 C Grubu'nda tüm maçlar tamamlandı
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) C Grubu maçları tamamlandı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada C Grubu mücadelesi, İngiltere-Slovenya ve Danimarka-Sırbistan maçlarıyla sona erdi.

Son maçlar öncesinde İngiltere'nin 4, Danimarka ve Slovenya'nın 2, Sırbistan'ın ise 1 puana sahip olduğu grupta son mücadelelerde gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçların ardından İngiltere lider ve Danimarka ikinci olarak adlarını son 16 turuna yazdırdı. En iyi üçüncüler arasına girmeyi garantileyen Slovenya da son 16 turu bileti aldı.

Sırbistan ise turnuvaya veda etti.

Danimarka, Almanya'nın rakibi oldu

C Grubu'nu ikinci sırada bitiren Danimarka, Almanya'nın rakibi oldu.

Danimarka, A Grubu'nu lider tamamlayan Almanya ile son 16 turunda karşı karşıya gelecek.

Puan durumu

C Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y Av. P
İngiltere 3 1 2 0 2 1 1 5
Danimarka 3 0 3 0 2 2 0 3
Slovenya 3 0 3 0 2 2 0 3
Sırbistan 3 0 2 1 1 2 -1 2
 
 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
Son Dakika Haberleri
EURO 2024 C Grubu
EURO 2024 C Grubu'nda tüm maçlar tamamlandı
Ferdinand
Ferdinand'dan Arda ve Türklere büyük övgü
Dragan Stojkovic:
Dragan Stojkovic: ''Bu takımla gurur duymalılar''
Kasper Hjulmand:
Kasper Hjulmand: ''Turu geçtiğimize mutlu olmalıyız''
Matjaz Kek:
Matjaz Kek: ''Turu geçmemizi beklemiyordum''
Sporx Anasayfasına Dön