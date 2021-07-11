EURO 2020 şampiyonu İtalya!

Hepimiz bir dakikamızı ayıralım ve Roberto Mancini'nin İtalya ile yaptığı harika çalışmayı takdir edelim.



34 maç yenilmedi ve EURO 2020 şampiyonu oldu.



Bu başarı, İtalya'nın şimdiye kadarki en düşük FIFA sıralamasında olduğu zamanda elde edildi👊 pic.twitter.com/mHzKBvc981



— Sporx (@sporx) July 11, 2021

LUKE SHAW'DAN EN ERKEN GOL

FİNALLERİN EN YAŞLI GOLCÜSÜ BONUCCI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (UZATMALAR)

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 60 binin üzerinde taraftarın tribünlerden takip ettiği final maçında, turnuvada ikinci kupasını hedefleyen İtalya ile şampiyonada ilk kez finale kalan İngiltere karşılaştı.120 dakikası 1-1 sona eren mücadeleyi penaltılar sonunda İtalya 3-2 kazandı ve bu sonuçla İtalya, 53 yıl aranın ardından turnuvada ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.İngiltere 2. dakikada Shaw'ın golüyle öne geçerken, İtalya'ya beraberliği 67. dakikada Leonardo Bonucci getirdi.İtalya'da Berardi, Bonucci, Bernardeschi penaltı atışlarını golle değerlendirirken, Belotti ve Jorginho ise penaltıdan faydalanamadı.İngiltere'de Kane ile Maguire'ın penaltıları golle sonuçlanırken, Rashford, Sancho ve Saka penaltıdan faydalanamadı.İngiltere Milli Takımı kariyerindeki ilk golünü atan Shaw, aynı zamanda tarihi bir başarıya imza attı.İngiliz oyuncu, 1 dakika 57 saniyede ağları sarstı ve Avrupa Şampiyonası finallerinin en erken golünü atmış oldu.İtalya'da da Leonardo Bonucci dikkat çeken bir rekora imza attı.İngiltere karşısında takımına eşitlik golünü getiren Leonardo Bonucci (34 yaş 71 gün), Avrupa Şampiyonası finalleri tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu oldu.Karşılaşmaya hızlı başlayan İngiltere, ilk tehlikeli atağında golü buldu. Sağ kanattan Kieran Trippier'in ceza sahasına yaptığı uzun ortayı iyi takip eden Luke Shaw, kale önü sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Milli formayla ağları ilk kez sarsan Shaw, 1 dakika 56 saniye ile şampiyona finallerindeki en erken gole imza atarak tarihe geçti.35. dakikada orta sahada topla buluşan İtalyan oyuncu Federico Chiesa'nın üst üste attığı çalımların ardından ceza yayı bölgesinden yerden sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.İtalya, ilk yarıda topa daha fazla oynayan taraf (yüzde 62) olmasına rağmen aradığı gol pozisyonlarını bulamadı ve İngiltere ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.48. dakikada kontratakla etkili olan İngiltere'de topla buluşan Raheem Sterling, İtalyan savunma oyuncuları Leonardo Bonucci ve Giorgio Chiellini ile girdiği ikili mücadele sonrası ceza sahası içinde yerde kaldı. Hollandalı hakem Kuipers, oyunun devam etmesi yönünde karar verdi.50. dakikada ceza alanı çizgisine yakın bir noktadan frikik atışı kazanan İtalya'da Federico Chiesa'nın falsolu vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.62. dakikada ceza sahasına yakın bir noktada topla buluşan Chiesa'nın çalımlarla İngiltere defansını geçmesinin ardından köşeye giden yerden sert şutunda, meşin yuvarlağı İngiltere kalecisi Jordan Pickford son anda çeldi.67. dakikada sağ kanattan köşe vuruşu kazanan İtalya'da Domenico Berardi'nin ortası sonrası oluşan karambolde Marco Verratti'nin kafa vuruşunda top, İngiltere kalecisi Pickford'un müdahalesiyle direkten döndü. Bonucci, önüne düşen meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek skoru 1-1'e getirdi. Avrupa Şampiyonası'nda 18. maçına çıkarak İtalya formasını turnuvada en çok giyen oyuncu olan Bonucci, 34 yaş 71 gün ile Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en yaşlı oyuncu unvanını da kazandı.74. dakikada İtalya'da Verratti'nin orta sahadan uzun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Berardi, düzgün bir vuruş yapamadı ve top üstten auta gitti.97. dakikada İngiltere'de Kalvin Phillips'in ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti ve uzatmaların ilk bölümü 1-1 eşitlikle sonuçlandı.107. dakikada kaleye yaklaşık 35 metre mesafeden serbest vuruş kazanan İtalya'da topun başına geçen Bernardeschi'nin sert şutunda, İngiltere kalecisi Pickford meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.WembleyBjörn Kuipers, Sander van Roekel, Erwin Zeinstra (Hollanda)Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson (Dk. 118 Florenzi), Barella (Dk. 54 Cristante), Jorginho, Verratti (Dk. 96 Locatelli), Chiesa (Dk. 86 Bernardeschi), Insigne (Dk. 91 Belotti), Immobile (Dk. 55 Berardi)Pickford, Trippier (Dk. 70 Saka), Walker (Dk. 120 Sancho), Stones, Maguire, Shaw, Phillips, Rice (Dk. 74 Henderson, Dk. 120 Rashford), Mount (Dk. 99 Grealish), Sterling, KaneDk. 2 Shaw (İngiltere), Dk. 67 Bonucci (İtalya)Dk. 47 Barella, Dk. 55 Bonucci, Dk. 84 Insigne, Dk. 90+6 Chiellini, Dk. 114 Jorginho (İtalya), Dk. 106 Maguire (İngiltere)