EURO 2020 heyecanı Milli Burger Menü'yle yaşanacak

Milli Takımlar Lezzet Sponsoru McDonald's Türkiye,

EURO 2020 dönemi için yepyeni bir ürün lanse etti. Türk damak tadına özgü tatlar barındıran Milli Burger Menü, iki Türk usulü kasap köftesi, iki kat peyniri, kırmızı-beyaz sosu, kıtır soğanı, salatası ve domatesiyle şampiyona boyunca taraftarların favorisi olacak. 7 Haziran 2021'den itibaren satışa sunulan menü, maç heyecanını doyasıya yaşatacak, stadyum atmosferinde keyifli anları evlere taşıyacak.

Şampiyona heyecanına 'Milli Takım'ın Milli Burger'i ile ortak olacaklarını ifade eden McDonald's Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, ''TFF'yle geçen yıl düzenlediğimiz imza töreninde sessiz bir sponsor olmayacağımızı söylemiştik ve sözümüzü tuttuk. Futbolun temelindeki birlik ve beraberlik olgusundan yola çıkarak, başarılı bir sponsorluk iletişimi yürüttük. Kadın millilerimizi desteklemekten geri durmadık. A Milli Kadın Futbol Takımımızın maçlarını ilk defa canlı ekrana getirdik. Amacımız onların da yalnız olmadığını göstermekti ve hepimizi çok mutlu eden tepkiler aldık. Şimdi önümüzde futbolseverlerin uzun süredir beklediği bir şampiyona var. Yine aynı renkler altında birleşecek, futbola dair özlemini duyduğumuz ne varsa gidermeye çalışacağız. Tribünlerden olmasa da evlerimizden millilerimize desteğimizi göstereceğiz. Onlar sahada, biz ekran karşısında tek yürek olacağız. Bu nedenle McDonald's Türkiye olarak hepimize doyasıya maç heyecanı yaşatacak bir menü hazırlamak amacıyla yola çıktık. Malzemelerinin yüzde 98'ini yerel tedarikçilerden temin eden bir marka olarak bu özel menünün içinde yerli malzemeler ve Türk damak tadına özgü tatlar olsun istedik. İsmini bu nedenle Milli Burger Menü olarak seçtik. Millilerimizle çektiğimiz reklam filmlerinde de futbolun bize yaşattığı birlik ve beraberlik duygusunu, heyecanı izleyenlere geçirmek istedik. Güzel bir atmosfer bizi bekliyor. Rekabet dolu, zevkli maçlar izleyeceğiz. Milli Takımımıza yürekten güveniyoruz. Tüm oyuncularımıza, teknik ekibe başarı ve şans diliyorum. Bu şampiyonadan da alınlarının akıyla çıkacaklarına inanıyorum'' dedi.

Türkiye'de McDonald's





1974 yılında ABD'de kurulan günümüzde 64 ülkede faaliyet gösteren RMHC'nin (Ronald McDonald House Charities) bir uzantısı olarak Türkiye'de 2001 yılında faaliyete geçen McDonald's Çocuk Vakfı'nın misyonu, çocukların sağlığı ve mutluluğu için projeler gerçekleştirmektir. McDonald's Çocuk Vakfı, bu misyon çerçevesinde bugüne kadar 25 yerleşim merkezindeki 29 sağlık kuruluşunda 51 proje gerçekleştirmiştir. Bu projelerden yararlanan çocuk sayısı 250 bin'e yaklaşmış ve Vakfa 2 milyon doların üzerinde ayni ve nakdi bağış yapılmıştır.

McDonald's Çocuk Vakfı 2012 yılında gerçekleştirilen Şişli Etfal Hastanesi Gelişimsel Pediatri Servisi'nin inşa ve teşrifi projesi ile RMHC'nin en prestijli ödüllerini kazandı. Şişli Etfal Hastanesi Gelişimsel Pediatri Servisi Projesi kendi kategorisinde 'En İyi Proje' ödülünü alırken, RMHC'nin en büyük ödülü olan Kim Hill seyirci ödülüne layık görüldü.