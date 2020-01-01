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EURO 2020 günün maçları (İtalya - Avusturya, Galler - Danimarka)

EURO 2020'de son 16 turu kaldığı yerden devam ediyor ve bugün de çekişmeli 2 maç oynanacak

EURO 2020 günün maçları (İtalya - Avusturya, Galler - Danimarka)
UEFA EURO 2020'deki futbol şöleninde son 16 turu heyecanı bugün oynanacak 2 maçla kaldığı yerden devam ediyor.

İşte günün maçları, muhtemel 11'leri ve dikkat çeken bilgileri..

19:00: Galler - Danimarka (Amsterdam)

EURO 2020 son 16 turu maçında Galler ile Danimarka karşı karşıya gelecek. Son turnuvalardaki performansıyla dikkat çeken Galler Milli takımımızın olduğu grubu üçüncü sırada bitirerek tur atlamayı kazanmıştı. Hemen her maçına favori olmadan çıkan Galler bu karşılaşmada da Danimarka'ya kolay lokma olmayacağının mesajlarını önceden verdi. Danimarka trajik şekilde başladığı turnuvada ortaya koyduğu performans, kendi ülkesinde oynadığı maçlarla birlikte kaliteli bir rüzgarı arkasına aldı. Son grup maçlarındaki farklı galibiyetle fazlasıyla moral buldular. Maç öncesindeki kritik bilgilerde ise iki takımın karşı karşıya geldiği son 8 maçta Galler 5 gol bulabildi. Danimarka ise 1992'de Şampiyon olduğu Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana hiç 2 maç üst üste kazanamadı.

Muhtemel 11'ler

Galler
Ward; Roberts, Mepham, Rodon, B Davies; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James; Moore

Danimarka
Schmeichel; Maehle, Vestergaard, Kjaer, Christensen, Wass; Hojbjerg, Delaney; Poulsen, Damsgaard, Braithwaite

21:00: İtalya - Avusturya (Londra)

Milli takımımızın olduğu A Grubunun lideri İtalya, C Grubu ikinci Avusturya ile Wembley'de karşı karşıya geliyor. İtalya bu zamana kadar oynadığı futbolla rakipleri üzerinde ne kadar baskı kurduğunu göstermişti. İtalya, Avusturya ile karşı karşıya geldiği 1962 yılından bu yana oynanan 13 maçta ve Dünya Kupası'ndaki 4 maçta yenilmedi. Namağlup serileri 30 maça dayandığından bu maçın onlar için ayrı önemi var.

Avusturya ise İtalya ile eşleşmesini üzüntüyle karşılasa da maçtan önce yapılan açıklamalarda turnuvaya devam etme şanslarının her ne olursa olsun olduğuna inanıyoru. Takımın yıldızlarından Grillitsch yaptığı açıklamada "Buraya kadar zaten tarihi bir şey başardık, neden devam etmeyelim?" mesajıyla takımın ruh halini özetlemişti.

Muhtemel 11'ler

İtalya
Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne

Avusturya
Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Laimer, Grillitsch, X. Schlager; Sabitzer, Baumgartner; Arnautovic

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