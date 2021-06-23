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EURO 2020 E Grubu'nda maçlar sona erdi

EURO 2020 E Grubu'nda üçüncü maçlar sonucunda İsveç lider çıktı. İspanya ikinci, Slovakya üçüncü oldu. Polonya ise eve döndü.

EURO 2020 E Grubu'nda maçlar sona erdi
EURO 2020 E Grubu'nda İsveç, Polonya'yı 3-2 mağlup ederek gruptan lider çıktı. İspanya, Slovakya'yı 5-0 yenerek gruptan ikinci olarak çıktı. Slovakya üçüncü oldu. Polonya ise dördüncü olarak turnuvayı noktaladı.

İSPANYA 5-0 SLOVAKYA

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Martin Dubravka (kendi kalesine), 45+3. dakikada Aymeric Laporte, 56. dakikada Pablo Sarabia, 67. dakikada Ferran Torres ve 71. dakikada Juraj Kucka (kendi kalesine) kaydetti.

İspanya'da Alvaro Morata, 12. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Martin Dubravka'ya takıldı.

Slovakya'da Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik maça ilk 11'de başladı ve 89 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından İspanya puanını 5'e yükseltti gruptan ikinci çıktı. Slovakya 3 puanla üçüncü oldu.

İSVEÇ 3-2 POLONYA

İsveç'in gollerini 2 ve 59. dakikada Emil Forsberg, 90+3. dakikada Viktor Claesson kaydetti. Polonya'nın golleri 61 ve 84. dakikada Robert Lewandowski'den geldi.

Bu sonucun ardından İsveç puanını 5'ye yükseltti ve gruptan lider olarak çıktı. Polonya 2 puanla grubu son sırada tamamladı.

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