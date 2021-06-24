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EURO 2020'de Son 16 Turu eşleşmeleri

EURO 2020'de Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu. İşte eşleşmeler...

EURO 2020'de Son 16 Turu eşleşmeleri
EURO 2020'de grup maçlarının sona ermesinin ardından son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu.

Fransa - İsviçre
İngiltere - Almanya
Galler - Danimarka
İtalya - Avusturya
Hollanda - Çekya
Belçika - Portekiz
Hırvatistan - İspanya
İsveç - Ukrayna



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