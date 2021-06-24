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EURO 2020'de Son 16 Turu eşleşmeleri
EURO 2020'de Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu. İşte eşleşmeler...
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