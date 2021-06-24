EURO 2020'de son 16 heyecanı başlıyor

Son 16 turu

Çeyrek finaller

Yarı finaller

Final

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) eleme turu karşılaşmaları, 26 Haziran Cumartesi günü başlayacak.Tarihinde ilk kez 11 ülkenin ev sahipliği yaptığı turnuvanın grup aşaması sona erdi. 6 grupta oynanan maçlar sonucu ilk 2 sırayı alanlar ve en iyi üçüncü kontenjanından 4 takım, son 16 turunda mücadele edecek.Eleme turu maçlarının normal süresinin berabere bitmesi halinde 30 dakikalık uzatma bölümüne, orada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek.Son 16 turunun 26-29 Haziran, çeyrek finallerin 2-3 Temmuz, yarı finallerin ise 6-7 Temmuz tarihlerinde oynanacağı EURO 2020'nin şampiyonu, 11 Temmuz Pazar günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak finalde belli olacak.EURO 2020'de grup aşamasından sonraki eşleşmelerin (TSİ) programı şöyle:Galler-Danimarka (19.00/Amsterdam)İtalya-Avusturya (22.00/Londra)Hollanda-Çekya (19.00/Budapeşte)Belçika-Portekiz (22.00/Sevilla)Hırvatistan-İspanya (19.00/Kopenhag)Fransa-İsviçre (22.00/Bükreş)İngiltere-Almanya (19.00/Londra)İsveç-Ukrayna (22.00/Glasgow)1. Çeyrek final: Fransa-İsviçre / Hırvatistan-İspanya (19.00/Saint Petersburg)2. Çeyrek final: Belçika-Portekiz / İtalya-Avusturya (22.00/Münih)3. Çeyrek final: Hollanda-Çekya / Galler-Danimarka (19.00/Bakü)4. Çeyrek final: İsveç-Ukrayna / İngiltere-Almanya (22.00/Roma)1. Yarı final: 2. Çeyrek finalin galibi - 1. Çeyrek finalin galibi (22.00/Londra)2. Yarı final: 4. Çeyrek finalin galibi - 3. Çeyrek finalin galibi (22.00/Londra)1. Yarı finalin galibi - 2. Yarı finalin galibi (22.00/Londra)