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EURO 2020'de Marek Hamsik fırtınası!

Trabzonspor'un yeni yıldızı Marek Hamsik, Slovakya'nın Polonya'yı 2-1 yendiği maçta tam 11.4 kilometre koştu. Orta sahada dinamo gibi çalışan 33 yaşındaki futbolcu performansıyla ülkesinde en çok konuşulan isim oldu

EURO 2020'de Marek Hamsik fırtınası!
Trabzonspor'un kadrosuna kattığı dünya yıldızı Marek Hamsik, EURO 2020'de oynanan Slovakya-Polonya maçındaki başarılı performansıyla bordo-mavilileri sevindirdi. Sahaya kaptan olarak çıkan Hamsik, ülkesinin elde ettiği sürpriz galibiyetin mimarlarından olurken kendisinden beklentilerin de üzerine çıktı. Orta sahanın merkezinde takım hücumlarını yönlendiren isim olan 33 yaşındaki futbolcu 'dinamo' gibi bir ileri, bir geri adeta mekik dokudu. UEFA'nın resmi istatistiklerine göre Marek Hamsik bu maçta 11.4 kilometre koştu. Tecrübeli yıldız ilerleyen yaşına karşın ulaştığı bu rakamlarla maçın ardından Slovakya'daki yayıncı kuruluşun ekranlarında konuşulan isim oldu.

Yüzde 88 pas isabeti

Hamsik bu maçta yüzde 88 pas isabetiyle oynadı, üç top kaptı ve takımının ikinci golünün asistini de yaptı. Slovakya'da Hamsik'in sahada olduğu maçlarda milli takımın iyi oynama geleneğinin sürdüğü yorumları yapılırken, oyuncunun yeni takımı Trabzonspor'da da fark yaratacağı ve lige damga vuran isimlerden olacağı belirtildi.

Referans Kucka'dan

Slovakya Milli Takımı'nın EURO 2020 kadrosundaki eski Trabzonsporlu yıldızlar dikkat çekiyor. Aynı zamanda Polonya maçının ilk 11'inde yer alan Tomas Hubocan ile Juraj Kucka, Hamsik'in bordo-mavili ekibe gitmesinde etkili oldular. Karadeniz ekibinden teklif gelmesinin ardından Trabzonspor ile ilgili Kucka ve Hubocan'dan bilgi alan Hamsik, yeni kulübü hakkında milli takımdaki arkadaşlarıyla sohbetlerini sürdürüyor.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 2 2 0 0 6 0 6 6
2 Galler 2 1 1 0 3 1 2 4
3 İsviçre 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 Türkiye 2 0 0 2 0 5 -5 0
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