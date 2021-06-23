EURO 2020'de günün programı ve muhtemel 11'ler (23 Haziran 2021)

EURO 2020'deki futbol şöleni bugün oynanacak 4 maçla devam ediyor.



İşte günün maçları, muhtemel 11'leri ve dikkat çeken bilgileri...



19:00: Slovakya - İspanya [E Grubu]



Karşılaşma öncesinde Slovakya bu seviyede zayıf görünebilir ancak 2010 Dünya Kupası'nda İtalya'yı ve 2014 Ekim'inde İspanya'yı 2-1 mağlup ederek zaman zaman sürpriz yapabileceklerini göstermişlerdi. Maçın favorisi İspanya için artık bir şeyleri sahada gösterme zamanı çoktan geldi.



Muhtemel 11'ler



Slovakya: Dubravka; Pekarík, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hrosovsky; Haraslin, Hamsík, Mak; Duda



İspanya: Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Gaya; Llorente, Busquets, Thiago; Gerard Moreno, Morata, Traore



19:00: İsveç - Polonya [E Grubu]



İki takımın son 5 karşılaşmasından dördünü İsveç iki farklı galibiyetle kazandı. Rakibine karşı önemli üstünlüğü olan İsveç'in Polonya'ya karşı oynadığı son maç 2004'teydi. Pazartesi günü oynanan sonuçlar sonrasında İsveç'in son 16'ya yükseldiği kesinleşmişti ancak kaçıncı sırada bitirecekleri belli değil. Bu yüzden Polonya kadar onlar da ince hesaplar peşinde.



Muhtemel 11'ler



İsveç: Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; S Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Quaison



Polonya: Szczesny; Bereszynski, Bednarek, Glik; Jozwiak, Moder, Krychowiak, Zielinski, Puchacz; Lewandowski, Swiderski



22:00: Almanya - Macaristan [F Grubu]



Almanya'da Thomas Müller'in dizinden yaşadığı problem nedeniyle oynayamayacak olması büyük kayıp ancak yerine oynayacak olan Goretzka onun boşluğunu dolduracak bir isim. Almanya gruptan çıkmak için rakibi Portekiz'den daha avantajlı konumda olmasına rağmen kazanmak istiyor. Macaristan Fransa'ya karşı gösterdiği oyunla rakiplerini korkutmuştu. Almanya karşısında da benzerini yapabilirlerse seyir zevki yüksek karşılaşma bizleri bekliyor olacak.



Muhtemel 11'ler



Portekiz: Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Gündoğan, Kroos, Gosens; Sané, Gnabry, Havertz



Macaristan: Gulacsi; Botka, Orban, Attila Szalai; Nego, Kleinheisler, Adam Nagy, Schafer, Fiola; Adam Szalai, Sallai



21:00: Portekiz - Fransa [F Grubu]



Günün dev maçında Portekiz'le Fransa karşı karşıya gelecek. EURO 2016'da oynanan finalin tekrarı niteliğindeki karşılaşmada Cristiano Ronaldo'nun performansı merakla bekleniyor. Rekor peşinde olan Ronaldo daha önce Fransa'ya gol atmamıştı ve tüm zamanların milli takım golleri sıralamasınra zirveyle eşitlenmek için 2 gole ihtiyacı var. Macaristan karşısında hız kesen Fransa'nın bu maçta toparlanmak için şansı var. Fransa, Portekiz'e karşı oynadığı son 13 maçın 12'sinde yenilmedi. Yenildikleri tek maç EURO 2016 finali olmuştu.



Muhtemel 11'ler



Portekiz: Rui Patricio; Nelson Semedo, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro; Danilo, Renato Sanches, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo, Diogo Jota



Fransa: Lloris; Kounde, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kante, Tolisso; Griezmann, Benzema, Mbappe



