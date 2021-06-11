EURO 2020'de günün programı

UEFA EURO 2020'de futbol şöleni beşinci gün iki maçla birden devam ediyor.



İşte günün maçları, muhtemel 11'leri ve dikkat çeken bilgileri...



19:00 Macaristan - Portekiz [F Grubu]



Portekiz her zaman olduğu gibi Cristiano Ronaldo önderliğinde turnuvaya damga vurmaya çalışacak. Beş Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden ilk isim olmaya hazırlanan Ronaldo, bu turnuvada 9 gollü Michael Platini'yi geçmek için çalışacak, bunun için 1 gol atması gerekecek. Ayrıca Ronaldo'nun, Ali Daei'nin milli takımlarda attığı 109 golü geçmesi için 5 gole gole ihtiyacı var. Fenerbahçeli Attila Szalai'nin formasını giydiği Macaristan, bu zor grupta elinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele edecek.



MUHTEMEL 11'LER



Macaristan: Gulacsi; Fiola, Orbán, Attila Szalai; Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schäfer, Holender; Roland Sallai, Adem Szalai



Portekiz: Rui Patrício; Nelson Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro; Ruben Neves, William, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo, Diogo Jota



22:00 Fransa - Almanya [F Grubu]



Fransa ile Almanya aslında daha sonraki turlarda karşılaşmaya alışıklar. Ancak ilk kez grup aşamında birbirlerine rakip olacaklar. Fransa otoriteler tarafından turnuvanın favorisi görülürken, Joachim Löw ile son günlerini yaşayan Almanya, favori gösterilmemesine rağmen finale gitmek istiyor. Son 20 maçının 16'sını kazanan, sadece 1 kez kaybeden Fransa'nın Almanya karşısında neler yapabileceği merakla bekleniyor.



MUHTEMEL 11'LER



Fransa: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernendez; Pogba, Kante, Rabiot; Griezmann, Benzema, Mbappe



Almanya: Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Gündoğan, Kroos, Gosens; Havertz, Müller, Gnabry



