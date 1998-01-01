EURO 2020'de günün programı

UEFA EURO 2020'de futbol şöleni dördüncü gün üç maçla birden devam ediyor.



İşte günün maçları, muhtemel 11'leri ve dikkat çeken bilgileri...



16.00 İskoçya - Çekya [D Grubu]



Tam 23 yıl sonra İskoçya önemli bir turnuvada yer alacak. Son olarak 1998 Dünya Kupası'nda yer alan İskoçya, Fas'a 3-0 yenildiği karşılaşmanın ardından yıllar sonra Çekya sınavına çıkacak. Uluslar Ligi'nde 2020'nin Eylül ve Ekim aylarında Çekya'yı iki kez yenen İskoçya, bu başarını tekrarlamaya çalışacak. Çekya ise o iki maçtaki mağlubiyetlerin rövanşını EURO 2020'de almak istiyor.



MUHTEMEL 11'LER



İskoçya: Marshall; Hendry, Hanley, Tierney; O'Donnell, McTominay, McGregor, McGinn, Robertson; Dayk, Adams



Çekya: Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Soucek, Kral; Masopust, Darida, Jankto; Schick



19.00 Polonya - Slovakya [E Grubu]



EURO 2012'de açılış golünü atan ve aynı zamanda 2016 çeyrek finalinde Polonya adına gol atan Robert Lewandowski, Slovakya karşısında yine önemli bir isim olacak. İspanya ve İsveç'in de olduğu gruba, Polonya galibiyetle başlamaktan başka bir şey düşünmüyor. EURO 2016'da Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik önderliğinde SOn 16'ya kadar gelen Slovakya, bu turnuvada da benzer bir başarı hedefliyor.



MUHTEMEL 11'LER



Polonya: Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek; Jozwiak, Krychowiak, Moder, Puchacz; Klich, Zielinski; Lewandowski



Slovakya: Dubravka; Pekarík, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hromada; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda



22.00 İspanya - İsveç [E Grubu]



EURO 2020 Elemeleri'nde İspanya, İsveç'i evinde yenerken, deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 2008 ve 2012'de Avrupa Şampiyonu olan İspanya, Sergio Ramos'suz geldiği bu turnuvada da başarı hedefliyor. 2018'den beri sevinde yenilmeyen İspanya, Sevilla'da oynayacağı bu maçı kazanmak için agresif olacak. 2004'ten beri Avrupa Şampiyonlarında üst tura çıkamayan İsveç, 2018 Dünya Kupası'nda çeyrek final oynadı.



MUHTEMEL 11'LER



İspanya: Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba; Llorente, Rodri, Pedri; Gerard Moreno, Morata, Ferran Torres



İsveç: Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Berg



