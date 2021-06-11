EURO 2020'de günün programı

EURO 2020, Roma'daki açılışın ardından ikinci gününde üç maçla devam edecek.



İşte günün programı:



16.00 Galler - İsviçre (A Grubu, Bakü)



10 yıl sonra tekrar karşılaşacak iki takımın mücadelesi TRT 1'den yayınlanacak. Galler'de Ramsey'nin durumu şüpheli. İsviçre'de ise sakat oyuncu bulunmuyor.



Muhtemel 11'ler



Galler: Ward; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, Allen, Ampadu, Williams; James, Wilson, Bale



İsviçre: Sommer; Elvedi, Schar, Akanji; Mbabu, Zakaria, Xhaka, Rodriguez; Shaqiri; Embolo, Seferovic



19.00 Danimarka - Finlandiya (B Grubu, Kopenhag)



Kendi topraklarında ilk kez EURO oynayacak olan 1992 şampiyonu Danimarka, turnuvaya Nordik derbisiyle başlayacak. Finlandiya ise ilk kez böyle bir turnuvada oynayacak. TRT 1'de yayınlanacak maç öncesi Danimarka'nın Finlandiya'ya karşı 1949'dan beri oynadığı 21 maçta yenilmediğini de hatırlatalım; 18 galibiyet, 3 beraberlik.



Muhtemel 11'ler



Danimarka: Schmeichel; Maehhle, Kjaer, Christensen, Wass; Eriksen, Hojbjerg, Delaney; Poulsen, Wind, Braithwaite



Finlandiya: Hradecky; O'Shaughnessy, Arajuuri, Toivio; Uronen, Kamara, Sparv, Lod, Raitala; Pukki, Pohjanpalo.



22.00 Belçika - Rusya (B Grubu, St. Petersburg)



Eden Hazard ve Kevin De Bruyne gibi iki yıldızından yoksun olan Belçika, büyük takımlara karşı zaman zaman sürpriz skorlar alan Rusya'yla mücadele edecek. EURO 2020 elemelerinde de bu iki takım karşılaşmış ve iki maçı da Belçika kazanmıştı. Üstelik Saint Petersburg'daki maçta Belçika, 4-1'lik skorla kazandı. Mücadele yine TRT 1'den yayınlanacak.



Muhtemel 11'ler



Belçika: Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Denayer; Meunier, Dendoncker, Tielemans, Thorgan Hazard; Mertens, Lukaku, Doku.



Rusya: Shunin; Mario Fernandes, Barinov, Dzhikiya, Semenov, Karavaev; Zobnin, Ozdoev, Golovin; Miranchuk; Dzyuba.



