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EURO 2020'de günün maç programı ve muhtemel 11'ler

EURO 2020'de çeyrek final maçlarında bugün kritik 2 karşılaşma oynanacak ve yarı finalistler belli olacak.

EURO 2020'de günün maç programı ve muhtemel 11'ler
EURO 2020'deki futbol şöleninde heyecan bugün oynanacak 2 maçla devam ediyor.

İşte günün maçları, muhtemel 11'leri ve dikkat çeken bilgileri...

19:00: Çekya - Danimarka (Bakü)

EURO 2020 Çeyrek finalinde Çekya ile Danimarka karşı karşıya geliyor. Daha önce 25 kez karşı karşıya gelen taraflarda Danimarka sadece 2 galibiyet alabildi ve hiç Avrupa Şampiyonalarında karşılaşmadılar.

Çekya en iyi üçüncüler kontenjanından buralara kadar gelmişti. Özellikle 4 golü bulunan Schick'in katkısı oldukça yüksek ve geride kalan maçlardan Hollanda'yı mağlup etmeleri çok akılda kalmıştı.

Danimarka da B Grubu'nda ilk iki maçında kazanamayıp son grup ve son 16 turundaki maçlarda 8 gol atarak gövde gösterisi yapmışlardı. Eriksen motivasyonu onları finale taşırsa da bu sürpriz olmayacak.

Muhtemel 11'ler

Çekya
Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Kaderábek; Holes, Soucek; Masopust, Barák, Sevcik; Schick

Danimarka
Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Wass, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard

22:00: Ukrayna - İngiltere (Roma)

Turnuvanın belki de en büyük sürprizini yapıp çeyrek finale yükselen Ukrayna, turnuvanın en güçlü ekiplerinden biriyle karşılaşıyor. İsveç'e karşı atılan uzatmaların son dakikasındaki gol sayesinde çeyrek finalde de boy gösterme şansını buldular.

İngiltere ise son 16 turunda Almanya'yı mağlup etmeyi başarmış ve finale kadar emin adımlarla gideceğini herkese kanıtlamıştı. Henüz gol yemeyen İngiltere, Ukrayna ile son üç maçının ikisinde gol yemedi.

Muhtemel 11'ler

Ukrayna
Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Zinchenko; Sydorchuk, Stepanenko, Shaparenko; Yarmolenko, Yaremchuk

İngiltere
Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Phillips; Foden, Mount, Sterling; Kane

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