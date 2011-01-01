EURO 2020'de günün maç programı ve muhtemel 11'ler

UEFA EURO 2020'deki futbol şöleninde heyecan bugün oynanacak 2 maçla devam ediyor.



İşte günün maçları, muhtemel 11'leri ve dikkat çeken bilgileri...



19:00: İsviçre - İspanya (Saint Petersburg)



EURO 2020 Çeyrek finalinde İsviçre ile İspanya karşı karşıya geliyor. Mücadelenin mutlak favorisi İspanya olarak görülüyor ancak İsviçre'nin Fransa'yı eleyerek çeyrek finale geldiğini de unutmayalım. Turnuva boyunca İspanya'nın çeyrek finale gelirken çok fazla zorlandığı söylenemez. İsviçre ise Fransa önünde pes etmeden ve maç içinde 3 kez geri dönüş yaşayarak kazanmasını bilmişti.



Öte yandan ki takım daha önce 22 kez karşılaştı ve İsviçre'nin galibiyet sayısı 1 olarak göze çarptı. Turnuva



Muhtemel 11'ler



İsviçre: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodríguez; Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic



İspanya: Unai Simon; Azpilicueta, Eric García, Laporte, Alba; Koke, Busquets, Pedri; Sarabia, Morata, Ferran Torres



22:00: Belçika - İtalya (Münih)



Turnuva başlangıcında kupanın en büyük favorilerinden ikisi olan Belçika ile İtalya Çeyrek finalde, erken final niteliğinde bir maçta kozlarını paylaşacak.



Portekiz karşısında tek golle kazanan Belçika, o maçın ikinci yarısında zor anlar yaşamıştı. Turnuva boyunca görüldü ki; maç içinde hataya müsait oyuncuları olmasına rağmen Belçika yıldızlarıyla kazanmayı biliyor. İtalya'da ise 31 maçlık yenilgisiz devam eden seriye güven sözkonusu. Maç öncesi ilginç istatistiklerde Avrupa Şampiyonası'nda elemelerden bu yana iki takımın da son 14 maçını kazanması, bir takımın bu serinin sonunu göreceğini gösteriyor. Çte yandan Belçika'da Eden Hazard ve De Bruyne'un sakatlıklarında son durum ve sahaya çıkıp çıkamayacaklarına ilişkin bilgi merakla bekleniyor.



Muhtemel 11'ler



Belçika: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; T. Hazard, Witsel, Tielemans, Meunier; E. Hazard, Lukaku, De Bruyne



İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne



