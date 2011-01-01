EURO 2020'de günün maç programı ve muhtemel 11'ler

UEFA EURO 2020 bugün oynanacak 3 maçla devam ediyor.



İşte günün maçları, muhtemel 11'leri ve dikkat çeken bilgileri...



16:00: İsveç - Slovakya [E Grubu]



İspanya ile golsüz berabere kalan İsveç o maçta yakaladığı fırsatları Slovakya karşısında değerlendirme şansı yakalayacak. Slovakya ise Polonya'yı mağlup ederek süprizi gerçekleştirmişti ve ilk maçta moral bulmuştu. İki takımın daha önceki 5 kapışmasında İsveç mağlup olmamıştı. Slovakya bu kez de sürprizi gerçekleştirirse gruptan lider çıkma adına büyük avantaj yakalayacak.



Muhtemel 11'ler



İsveç: Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Berg



Slovakya: Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hromada; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda



19:00: Hırvatistan - Çekya [D Grubu]



İngiltere'ye ilk maçta yenilen Hırvatistan için var olma maçı olacak Çekya karşılaşması yüksek konsantrasyon içeriyor. İlk maçta Schick'in akıl dolu golleri İskoçya karşısında Çekya'ya üç puanı getirmişti. Çekya Hırvatistan'a karşı oynadığı son 3 maçta rakibini alt edememişti. Çekya eğer bu geleneği bozarsa bu aynı zamanda onlara son 16 turunun da kapılarını açacak. Son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan için ise bu maçı da kazanamamak demek büyük hüsran yaracağa benziyor.



Muhtemel 11'ler



Hırvatistan: Livakovic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol; Modric, Kovacic; Rebić, Vlasic, Perisic; Petkovic



Çekya: Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Kral, Souček; Masopust, Darida, Jankto; Schick



22:00: İngiltere - İskoçya [D Grubu]



Turnuvanın favorilerinden İngiltere ve İskoçya 25 yıl sonra EURO 96'dan bu yana yeniden Wembley'de karşı karşıya geliyor. İngilizler Hırvatistan karşısında ortaya koyduğu futbol nedeniyle mutlak favori olarak görünüyor. Çoğunluğu Premier Lig'de oynayan oyuncuların sahaya çıkacağı bu karşılaşma öncesinde Wembley'de iki takımın oynadığı 32 maçın 18'ini İngiltere kazandı. 9 maç ise İskoçya lehine sonuçlanmıştı. Ayrıca iki takımın karşılaştığı son 15 maçta beraberlik çıkmamıştı.



Muhtemel 11'ler



İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Mings, Shaw; Phillips, Rice, Mount; Sterling, Kane, Rashford



İskoçya: Marshall; Hendry, Hanley, Tierney; Forrest, McTominay, McGinn, McGregor, Robertson; Armstrong; Adams



