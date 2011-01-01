AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR

EURO 2020'de günün maç programı ve muhtemel 11'ler

EURO 2020'de D ve E Grubu'ndan 3 maçla futbol şöleni devam ediyor.

EURO 2020'de günün maç programı ve muhtemel 11'ler
UEFA EURO 2020 bugün oynanacak 3 maçla devam ediyor.

İşte günün maçları, muhtemel 11'leri ve dikkat çeken bilgileri...

16:00: İsveç - Slovakya [E Grubu]

İspanya ile golsüz berabere kalan İsveç o maçta yakaladığı fırsatları Slovakya karşısında değerlendirme şansı yakalayacak. Slovakya ise Polonya'yı mağlup ederek süprizi gerçekleştirmişti ve ilk maçta moral bulmuştu. İki takımın daha önceki 5 kapışmasında İsveç mağlup olmamıştı. Slovakya bu kez de sürprizi gerçekleştirirse gruptan lider çıkma adına büyük avantaj yakalayacak.

Muhtemel 11'ler

İsveç: Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Berg

Slovakya: Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hromada; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda

19:00: Hırvatistan - Çekya [D Grubu]

İngiltere'ye ilk maçta yenilen Hırvatistan için var olma maçı olacak Çekya karşılaşması yüksek konsantrasyon içeriyor. İlk maçta Schick'in akıl dolu golleri İskoçya karşısında Çekya'ya üç puanı getirmişti. Çekya Hırvatistan'a karşı oynadığı son 3 maçta rakibini alt edememişti. Çekya eğer bu geleneği bozarsa bu aynı zamanda onlara son 16 turunun da kapılarını açacak. Son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan için ise bu maçı da kazanamamak demek büyük hüsran yaracağa benziyor.

Muhtemel 11'ler

Hırvatistan: Livakovic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol; Modric, Kovacic; Rebić, Vlasic, Perisic; Petkovic

Çekya: Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Kral, Souček; Masopust, Darida, Jankto; Schick

22:00: İngiltere - İskoçya [D Grubu]

Turnuvanın favorilerinden İngiltere ve İskoçya 25 yıl sonra EURO 96'dan bu yana yeniden Wembley'de karşı karşıya geliyor. İngilizler Hırvatistan karşısında ortaya koyduğu futbol nedeniyle mutlak favori olarak görünüyor. Çoğunluğu Premier Lig'de oynayan oyuncuların sahaya çıkacağı bu karşılaşma öncesinde Wembley'de iki takımın oynadığı 32 maçın 18'ini İngiltere kazandı. 9 maç ise İskoçya lehine sonuçlanmıştı. Ayrıca iki takımın karşılaştığı son 15 maçta beraberlik çıkmamıştı.

Muhtemel 11'ler

İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Mings, Shaw; Phillips, Rice, Mount; Sterling, Kane, Rashford

İskoçya: Marshall; Hendry, Hanley, Tierney; Forrest, McTominay, McGinn, McGregor, Robertson; Armstrong; Adams

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 2 2 0 0 6 0 6 6
2 Galler 2 1 1 0 3 1 2 4
3 İsviçre 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 Türkiye 2 0 0 2 0 5 -5 0
Son Dakika Haberleri
İşte millilerin '0' çekmesinin 6 nedeni...
EURO 2020'de günün maç programı ve muhtemel 11'ler
Milli futbolculardan özeleştiri: "Bizi kahrediyor"
David Alaba: "Özür dilerim mağlubiyet benim hatam"
Hollanda hata yapmadan turu garantiledi
Romelu Lukaku: "Maça zor konsantre oldum"
De Bruyne: "Gole sevinmem doğru olmazdı"
Belçika'nın Kevin De Bruyne'si var!
Attila Szalai: "Fransa maçına hazırız!"
Ukrayna, Makedonya'yı yıktı!
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play