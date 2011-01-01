EURO 2020'de günün maç programı ve muhtemel 11'ler

UEFA EURO 2020'deki futbol şöleninde heyecan bugün oynanacak 3 maçla devam ediyor.



İşte günün maçları, muhtemel 11'leri ve dikkat çeken bilgileri...



15:00 Ukrayna - Kuzey Makedonya [C Grubu]



Ukrayna ilk maçta Hollanda'ya son 5 dakikada yediği golle mağlup olarak üzüntü yaşamıştı. Kuzey Makedonya ise Avusturya karşısında son 12 dakikaya girilirken yediği 2 golle ilk maçında mağlubiyet almıştı. Kuzey Makedonya'dan Goran Pandev turnuvanın en yaşlı ikinci golcüsü olurken ülkesi adına ilklerin yaşandığı turnuvada farkını göstermişti. Bükreş'te oynanacak maçta mağlup olan taraf, Hollanda - Avusturya karşılaşması bitiminden sonra elenme tehlikesi yaşayabillir.



Muhtemel 11'ler



Ukrayna: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Zinchenko, Sydorchuk, Malinovskyi; Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov



Kuzey Makedonya: Dimitrievski; S Ristovski, Musliu, D Velkovski, Alioski; Nikolov, Ademi, Bardi; Elmas, Pandev, Trajkovski



18:00 Danimarka - Belçika [B Grubu]



Christian Eriksen'in sahada rahatsızlık geçirmesi Danimarka takımının motivasyonunu düşürdü. Maçın oynanma kararına rağmen Danimarka, Finlandiya'ya tek golle mağlup olmuştu. Belçika Rusya'yı net skor ve baskılı oyunuyla yenerek galip gelmiş ve turnuvanın favorilerinden biri olduğunu göstermişti. Belçika'da aylardır sakat olan Axel Witsel ile birlikte Şampiyonlar Ligi finalinde maçı tamamlayamayan Kevin De Bruyne de maç kadrosunda yer alacak. İki takımın karşı karşıya geldiği 15 maçta taraflar 6'şar galibiyet elde etti. Danimarka ve Belçika'nın daha önceki 3 maçı berabere biti ve bu maçların hepsi şimdi oynayacakları Kopenhag'da gerçekleşti. Tıpkı Finlandiya maçında olduğu gibi Eriksen'in yokluğunun Danimarka üzerinde nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.



Muhtemel 11'ler



Danimarka: Schmeichel; Wass, Kjaer, Christensen, Maehle; Delaney, Hojbjerg, Jensen; Poulsen, Dolberg, Braithwaite



Belçika: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vermaelen; Meunier, Tielemans, Dendoncker, Hazard; Mertens, Lukaku, Carrasco



21:00: Hollanda - Avusturya [C Grubu]



İlk maçlarını kazanan iki ekip ikinci maçlarında alacakları galibiyetle büyük avantaj yakalayacak. Bu maçı kazanan takımın liderliği garantileme ihtimali bulunuyor. Beraberlik iki takımı da tur atlatacak ve bu durum iki takımın oyun planlarına muhtemelen yansıyacak. Hollanda son 6 maçında 27 gol attı ve takım skor üretme konusundaki yeteneklerini gösterdi. Maç öncesinde teknik direktör Frank De Boer bu maçta 3'lü savunma ile çıkacaklarını ve de Ligt'in hazır olduğunu açıklamıştı.



Muhtemel 11'ler



Hollanda: Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Wijndal; F de Jong, De Roon, Wijnaldum; Depay, Weghorst



Avusturya: Bachmann; Lienhart, Alaba, Hinteregger; Lainer, Laimer, Sabitzer, Grillitsch, Ulmer; Baumgartner, Kalajdzic



