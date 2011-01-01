EURO 2020'de günün maç programı ve muhtemel 11'ler (19 Haziran Cumartesi)

UEFA EURO 2020 bugün oynanacak 3 maçla devam ediyor.



İşte günün maçları, muhtemel 11'leri ve dikkat çeken bilgileri...



16:00 Macaristan - Fransa [Grup F]



İlk maçta Portekiz'den 3 gol yedikten sonra ölüm grubunda son dünya şampiyonu Fransa'nın karşısına çıkacak olan Macaristan sürpriz peşinde olacak. 1964 ve 1972'deki yarı finallerde Macaristan Fransa'ya karşı istediğini yapmış ve rakibini saf dışı bırakmıştı. Fransa maçın mutlak favorisi gibi oynayarak ikinci maçta tur atlamayı garantilemek istiyor. Budapeşte'de daha önce oynanan 8 maçta Fransa 1990 yılındaki hazırlık karşılaşmasını 3-1 kazanmıştı ve bu, Fransa'nın deplasmandaki tek galibiyeti oldu. Aynı statta 1927 yılında rakibini 13-1 mağlup eden Macaristan sürpriz yapabilmek için sahada olacak.



Muhtemel 11'ler



Macaristan: Gulacsi; Botka, Orban, Attila Szalai; Nagy; Lovrencsics, Kleinheisler, Schafer, Fiola; Ad. Szalai, Sallai



Fransa: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernández; Pogba, Kanté, Rabiot, Griezmann; Benzema, Mbappe



19:00: Portekiz - Almanya [F Grubu]



Macaristan'a karşı bitime 6 dakika kala farkını ortaya koyabilen Portkiz için bu kez işler bu kadar şanslı olmayabilir. Almanya Fransa'ya karşı aldığı mağlubiyetin üzüntüsünü yaşamaya devam ediyor. Son dünya kupasındaki gibi gruptan çıkamama durumunu yaşamamam istiyorlar. Teknik direktör Joachim Löw maç öncesinde işleri tersine çevirebileceğimizi biliyoruz açıklamasını yapmıştı. Öte yandan Almanya, Portekiz'e karşı oynadığı son 4 maçı da kazanmıştı. Taraflar son olarak 2014 dünya kupasında karşılaşmıştı. Almanya toplam 18 karşılaşmadan 10 galibiyet çıkarırken Portekiz ise 3 kez galip gelebildi.



Muhtemel 11'ler



Portekiz: Rui Patrício; Nélson Semedo, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro; Danilo, William Carvalho; Diogo Jota, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; Ronaldo



Almanya: Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Gündoğan, Kroos, Gosens; Havertz, Müller; Gnabry



22:00: İspanya - Polonya [E Grubu]



Açılış maçında beklentilerin altında kalan iki takım İspanya ile Polonya işleri değiştirmek için sahaya çıkacak. İspanya'da Busquets testinin negatif çıkmasının ardından kadroda yer alabilecek. Polonya cephesinde ise Lewandowski'nin devreye girerek galibiyeti getirmesi hayal ediliyor. İki takım arasındaki 10 maçın 8'ini İspanya kazandı. Ayrıca taraflar 1959'dan beri ilk kez bir turnuvada karşı karşıya gelecek.



İspanya: Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba: Llorente, Busquets, Pedri; Gerard Moreno, Morata, Olmo



Polonya: Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek; Jozwiak, Moder, Linetty, Rybus; Klich, Zielinski; Lewandowski



