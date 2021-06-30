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EURO 2020'de Çeyrek finalistler belli oldu

EURO 2020'de son 16 turu maçlarının bitmesinin ardından çeyrek final eşleşmeleri ve maçların yeri ile saati belli oldu.

EURO 2020'de Çeyrek finalistler belli oldu
16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Turnuvada rakiplerini eleyen İsviçre, İspanya, Belçika, İtalya, Çekya, Danimarka, İngiltere ve Ukrayna çeyrek final bileti aldı.

Çeyrek finallerde maç programı (TSİ) şöyle:

2 Temmuz Cuma:

19.00 İsviçre-İspanya (Saint Petersburg Stadı)

22.00 Belçika-İtalya (Allianz Arena)

3 Temmuz Cumartesi:

19.00 Çekya-Danimarka (Bakü Olimpiyat Stadı)

22.00 Ukrayna-İngiltere (Roma Olimpiyat Stadı)





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