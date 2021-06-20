EURO 2020'de bugün hangi maçlar var (20 Haziran Pazar)

EURO 2020'de grup mücadelesinin üçüncü ve son maçları oynuyor. Günü 2 maçla geçecek olan turnuvada A Milli Takımımızın İsviçre ile karşı karşıya geleceği maç dışında 1 karşılaşma daha oynanacak.İtalya ile Galler'i karşı karşyıya getirecek karşılaşma saat 19:00'da yani İsviçre Türkiye maçıyla aynı saatte başlayacak. Karşılaşmada Rumen hakem Ovidiu Alin Hațegan düdük çalacak. İtalya - Galler maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.Gruptaki ilk iki maçında rakiplerine attığı 3'er golle oldukça net bir başlangıç yaptı ve bu maça çıkmadan önce liderliği garantilemişti. Bu karşılaşmada İtalya'nın ilk 11'inin neredeyse tamamını dinledirip forma şansı bulmayan isimlere yönelmesi bekleniyor. Galler ise son yıllarda favori olmadığı maçlarda gösterdiği performansla tanınıyordu. Galler eğer bu maçta beraberlik koparabilirse doğrudan tur atlayacak ancak, İsviçre olası beraberliği veya yenilgi alırsa ise en iyi üçüncülük kontenjanından tur atlama hesapları yapacak.Donnarumma; Toloi, Acerbi, Bastoni, Emerson Palmieri; Locatelli, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, BernardeschiWard; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; Ampadu, Allen; Bale, Ramsey, James; Moore