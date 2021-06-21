EURO 2020 B Grubu'nda maçlar sona erdi

B GRUBU PUAN DURUMU

EURO 2020 B Grubu'nda maçlar oynanan iki mücadeleyle sona erdi.Danimarka ile Rusya arasında Kopenhag'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı. Vikingler'e galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Mikkel Damsgaard, 59. dakikada Yussuf Poulsen ve 80. dakikada Andreas Christensen'den geldi. Rusya'nın tek golü ise 70. dakikada Artem Dzyuba'nın penaltısıyla geldi.Grubun diğer maçında Belçika ile Finlandiya, St.Petersburg'ta karşılaştı. Mücadeleyi Belçika 2-0'lık skorla kazandı. Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 74. dakikada Lukas Hradecky kendi kalesine ve 81. dakikada Romelu Lukaku attı.Bu sonuçların ardından Belçika lider, Danimarka ise ikinci olarak çıktı. Finlandiya ise en iyi 4 üçüncüden biri olmak için diğer maçların sonuçlarını bekleyecek.9 - Belçika3 - Danimarka3 - Finlandiya3 - RusyaDanimarka 0-1 FinlandiyaBelçika 3-0 RusyaFinlandiya 0-1 RusyaDanimarka 1-2 BelçikaRusya 1-4 DanimarkaFinlandiya 0-2 Belçika