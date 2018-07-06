Ersun Yanal'dan İspanya - Rusya maçı yorumları

"İSPANYA HENTBOL OYNUYORMUŞ GİBİ OYNADI"

'nı Sporx'te yorumlayanRusya'nın penaltılarla İspanya'yı saf dışı bıraktığı mücadeleyi değerlendirdi.Rusya'nın İspanya'nın hatasını kovaladığını ve kusursuz bir savunma yaptığını belirten Yanal, "" ifadelerini kullandı.İspanya'nın oyun anlayışının çözüm bulmaktan uzak olduğunu kaydeden deneyimli hoca, "" dedi.