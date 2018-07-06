Ersun Yanal'dan İspanya - Rusya maçı yorumları
Sporx'in Dünya Kupası yorumcusu Ersun Yanal, İspanya'nın ev sahibi Rusya'ya penaltılarla elenerek turnuvaya veda ettiği mücadeleyi değerlendirdi.
Dünya Kupası'nı Sporx'te yorumlayan Ersun Yanal, Rusya'nın penaltılarla İspanya'yı saf dışı bıraktığı mücadeleyi değerlendirdi.
Rusya'nın İspanya'nın hatasını kovaladığını ve kusursuz bir savunma yaptığını belirten Yanal, "Rusya ikinci ve daha çok üçüncü bölgeyi savunmak için istekli, aynı zamanfa sabırlı oynadı. İspanya ceza alanında çok az topla buluştu ama bunlarda da etkisiz kaldı. Rusya'nın oyun anlayışında, rakibini kendi sahasından çıkışta hata yapmaya zorlama ve kazandığı toplarla kaleye gitmek vardı" ifadelerini kullandı.
"İSPANYA HENTBOL OYNUYORMUŞ GİBİ OYNADI"
İspanya'nın oyun anlayışının çözüm bulmaktan uzak olduğunu kaydeden deneyimli hoca, "Hentbolda pasif oyun kuralı vardır. Hücum yapan takım, taktiksel olarak topla rakip savunmanın önünde top çevirir ve gol girişiminden uzak, yavaş, oyalayıcı bir anlayıştır bu. İspanya hem buna benzer bir oyun oynadı, hem de bunu kaleden çok uzakta yaptı. Rusya İspanya'nın bunu yapmasına izin vermedi ve baskı yapmayarak kalesini iyi bir şekilde savundu. Bu şekilde de maçı penaltılara taşımayı başardı" dedi.
Rusya'nın İspanya'nın hatasını kovaladığını ve kusursuz bir savunma yaptığını belirten Yanal, "Rusya ikinci ve daha çok üçüncü bölgeyi savunmak için istekli, aynı zamanfa sabırlı oynadı. İspanya ceza alanında çok az topla buluştu ama bunlarda da etkisiz kaldı. Rusya'nın oyun anlayışında, rakibini kendi sahasından çıkışta hata yapmaya zorlama ve kazandığı toplarla kaleye gitmek vardı" ifadelerini kullandı.
"İSPANYA HENTBOL OYNUYORMUŞ GİBİ OYNADI"
İspanya'nın oyun anlayışının çözüm bulmaktan uzak olduğunu kaydeden deneyimli hoca, "Hentbolda pasif oyun kuralı vardır. Hücum yapan takım, taktiksel olarak topla rakip savunmanın önünde top çevirir ve gol girişiminden uzak, yavaş, oyalayıcı bir anlayıştır bu. İspanya hem buna benzer bir oyun oynadı, hem de bunu kaleden çok uzakta yaptı. Rusya İspanya'nın bunu yapmasına izin vermedi ve baskı yapmayarak kalesini iyi bir şekilde savundu. Bu şekilde de maçı penaltılara taşımayı başardı" dedi.
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