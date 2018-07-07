Ersun Yanal'dan Belçika-Brezilya yorumu!

Teknik direktör Ersun Yanal, Belçika'nın Brezilya'yı 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.



İşte Ersun Yanal'ın değerlendirmesi;



İkinci yarıda hızlanan oyunla beraber skoru koruma içgüdüsüyle Belçika kendi yarı sahasına kapanarak oynadı. Brezilya yaptığı değişikliklerle oyunu 3.bölgede daha etkili oynamaya başlayıp ceza sahasına, ilk yarıya göre daha fazla giriş sağladı. Firmino ve Douglas ile daha çok kaleyi denediler ve zorladılar. Belçika orta alanda merkezi çok iyi kapatıp oyunun hızını kendisi belirlediği bir ikinci yarı geçirdi. Etkili bir geçiş takımı olan Belçika bir çok pozisyonda Brezilya'yı geri koşturmayı becerdi.



"İLK GOLÜ ATAN..."



Bu seviyede ki maçlarda ilk golü atan büyük avantaj elde ediyor ve rakibinin öne çıkmasını değerlendirecek oyunculara sahipler.Belki ilk gol Breziyadan gelseydi aynı senaryoyu başka türlü izleyecektik.



"10 NUMARA NASIL OLUR GÖSTERDİ"



Oyunun her iki yönünü çok etkili oynayan De Bruyne ve Hazard oyuna karakter koydular ve kupayı çok istediklerini bizlere gösterdiler. Hazard disiplinli oyuna yaptığı katkı ve top ayağındayken saha içi yönlendirmesiyle bir takımın 10 numarası nasıl olur ve etkisi ne düzeyde olabileceğini bizlere gösterdi. Lukaku'nun topsuz yaptığı işlerde bu ikiliye ortak ve alan yarattı.



"TAKIM OLMANIN ÖNEMİ..."



Neymar ve Willian ile istediğini ilk yarı alamayan Tite ikinci yarı yaptığı değişiklikler ile ivme kazandırdıysa da oyunun bu boyutunu çözümleyemedi. Brezilya için Avrupai bir takım desek de taktik birlikteliği yüksek oyun disiplini ve yardımlaşması daha takım gibi olan genç Avrupalı takıma yenik düştüler. Futbol oyunun yetenekli oyuncu sayısı ile beraber ne kadar birlikte oynamak gerektiğinin göstergesi olan bir maçı izledik.



"FİNALE ADINI YAZDIRACAK"



Turnuvanın en zevkli maçlarından birini bizlere izlettiler. Oyunun her iki yarısında da heyecan dolu anlar yaşattılar ve Belçika Fransa'nın rakibi oldu. En az bu maç kadar heyecanlı bir maç olacağı kesin. İki yetenekli dinamik bir kuşak karşı karşıya gelecek. O gün taktik disipline bağlı ve birlikte oynamayı daha iyi başaran takımın finale adını yazdıracak...



