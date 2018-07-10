Ersun Yanal: "Biz milli takım olarak ders çıkarır mıyız?"

İŞTE YANAL'IN FİNAL DEĞERLENDİRMESİ

"HIRVATİSTAN KAZANMIŞ KADAR OLDU"

"UMUT GÜZEL, GERÇEKLER İSE ACI"

boyunca yorumlarıyla Sporx'te yer alan, Fransa'nın Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştığı finali değerlendirdi ve şifreyi verdi: "Duran top, hızlı oyun". Deneyimli teknik adam ayrıca milli takımımız için de dersler çıkarılması gerektiğini belirtti."İlk yarı tek şutu penaltıdan atan Fransa duran top kozuyla kupayı aldı. Öte yandan Fransa hızlı oyun ile fark yaratıyor. Mbappe, Matuidi, Griezmann ile dikine hızlı çıkıp savunma dengesini bozucu oyun ile sonuca gidiyorlar. Rakip yerleşse bile, denge çok zor bir şekilde kurulamıyor. Bunu iyi değerlendiren Fransa ön taraftaki bu oyuncuların etkinliğini turnuva boyunca kullandı.""Fransa bir spor ülkesi. Ürettiği futbolcularıyla ve her alanda çıkardığı sporcularıyla bu endüstrinin lideri. Hırvatistan, Yugoslavya dağıldıktan sonra en sesiz ve sıkıntısız ayrılan ülke. Yaklaşık beş milyon nüfusu var. Basketbolda var, voleybolda var ve futbolda finale çıktılar. Birçok yıldızı bence kazanmış kadar oldular. Bizim gruptan çıktılar. Bizim 0-19 yaş nüfusumuzun yaklaşık dörtte biri olan bir ülke.""Biz bundan dersler çıkarır mıyız, bize farklı bir bakış getirir mi... Umut güzel, gerçekler ise bir o kadar da acı... Fransa'nın oyunu; hızlı oynaması takım halinde çok kişiyle geçişe katılıp sonlandırması başarısının bir etkeni. Takım halinde savunmadan hücuma geçip kalite şekilde sonlandıran Fransa, finalde de 2. yarıda bunu çok net şekilde gösterdi."