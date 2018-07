Ersun Yanal: ''Benim şampiyonluk adayım...''

Teknik direktör Ersun Yanal, Fransa'nın Uruguay'ı 2-0 yendiği maçı ve Dünya Kupası'ndaki şampiyonluk adayını yorumladı.



İşte Ersun Yanal'ın Dünya Kupası yorumları;



''URUGUAY KISITLI KALDI''



2-0 dan sonra karşılıklı oyun tamamen bitti ve Uruguay rakibin üstüne çıkarak oynamaya başladı. Bu oyun biraz daha becerileri yüksek kanat ve ofansif desteği iyi yapacak kanat savunma oyuncularına ihtiyaç olacağından Uruguay sonucu lehine çevirecek hamlede de kısıtlı kaldı. Diziliş olarak çok fazla oynayacak hamle yapacak özelliklerde oyuncu olmadığından uyguladıkları sistemde kalıp oyun baskınlığı, coşkusu ile ancak sonucu lehlerine döndürmeye çalıştılar.



''İSVEÇ VE RUSYA'YI AYNI TEHLİKE BEKLİYOR''



Uruguay gibi takımlar bu seviyede beraberliği ve galibiyeti oynarlar. Geriye düştükleri maçı çevirebilecek ve sistemleri değiştirebilecek donanımda takım değiller. İsveç ve Rusya'da bu özelliklere sahip bir takım ve onları da bu sorun bekliyor. İngiltere ve Hırvatistan kısmen skorda geri düştüklerinde alternatif üretecek kadrolara sahip Fransa, Belçika ve Brezilya kadar olmasa da...



''FRANSA'NIN SİSTEMİ VE FELSEFESİ ÇOK''



Bu tür maçlarda Uruguay gibi takımlar geriye düştüklerinde problemi çözebilecek donanımda değiller ki nitekim bu maç da bu şekilde oldu. Fransa ise Uruguay'a göre hatta bir çok takıma göre sistem ve oyun felsefesini değiştirebilecek donanıma sahip. Bu maçta; Maçın 0-2 olmasıyla beraber, yüksek toplarda etkin ve 2. top toplama özelliği yüksek Nzonzi'yi alarak tamamen orta alanı tamamen kapatıp kenarlardan gelecek ve orta alanda sıkışacak oyunu domine ettiler.



''BU SEVİYELERDEKİ TAKIMLARIN...''



Ellerinde daha farklı becerilere sahip oyunularda var. Öndeki oyuncularını da değiştirip skor yaratabilecek oyunculara da sahipler. Dünya Kupası'ndan bu seviyelerde takımların elindeki kozlarda bu turların belirleyici unsurları olabildiğini bu maçta görebildik.



''FRANSA'NIN YARI FİNAL EŞLEŞMESİNDEKİ GALİBİ ŞAMPİYONLUK ADAYIM''



Fransa bu baskıya karşılık verecek tehlikelerle donanımlı bir takım öndeki hücumcuların süratleri oyun akılları her an skor demek... Fransa, Belçika ya da Brezilya maçında öne geçen takımın hiç de işi kolay olmayacak bu üç takım belki de en çok hamle yapılabilecek oyuncu donanımına sahip takımlar. Her an her taktiksel dizilişi ve oyuncu performanslarıyla sonucu alabilecekleri bir yarı finalin ilk takımı Fransa oldu. Bu eşleşmeden çıkacak finalist benim şampiyon adayım.