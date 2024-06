Erol Bulut: 'Arda'nın yorgunluğu bana tuhaf geldi'

"ESKİSİ GİBİ DEĞİL AMA HER ZAMAN ZOR BİR RAKİP"

"ARDA'NIN YORGUNLUĞU TUHAF"

"ESKİ FARKLAR YOK"

"BASKI İLE YAŞAYABİLMELİYİZ"

Championship ekibi Cardiff City'nin hocası Erol Bulut, A Milli Takım'ın Çekya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.Sabah'a konuşan Bulut'un açıklamaları şu şekilde;Gürcistan maçında da eksiklikler vardı. Rakip pozisyonlar yakalamıştı. Onlar atamadı, Portekiz 2-3 pozisyona girince yetti. Defans arkasından beklerimizin arkasına sarkarak golü attılar. İkili mücadelelerde eksik kaldık. Bu çok net gözüktü. Berabere kalsak yüzde 90 olay bitmişti ve bunlar yaşanmayacaktı. Portekiz karşısında işi biraz ciddiye almadılar. İkinci golde olay koptu. Alman hakem de sağ olsun sarı kartlar için her şeyi yaptı.Abdülkerim cezalı. Elde Merih ile Kaan kaldı gibi gözüküyor. Çekya'yı küçümsemeyelim. Eski Çekya değil ama her zaman zor bir rakip. Ama baştan beraberlik için oynamamamız lazım. Galibiyet için çıkmalıyız. Hedef o olmalı. Olmazsa, maç içinde beraberlik de iyi sonuçtur. İyi konsantre olması lazım takımın."Almanya'daki taraftar başka bir performans bekliyor. Çünkü ülkeye hasretler. Daha istekli, daha arzulu bir Milli Takım olmalı. Sahada o mücadeleyi, hırsı göstermeliler. Teslim olmayan bir görüntü vermeliler. Başarı kadar bu savaşçı kimliği görmek de onlar için önemli.""Bir takım iyi oynuyorsa onunla devam edilmesi taraftarıyım. İlk 11'le fazla oynamamak lazım. Bir şeyi oturtmaya çalışıyorsunuz, birbirine alışmış oyuncular var, kanat ve bekler. Onunla fazla oynadığınızda tam oturmuyor. Portekiz maçına daha farklı başlayabilirdik.""Yorgun olduğu açıklaması yapıldı. Bu açıklama bana biraz tuhaf geldi. Hakan Çalhanoğlu 50 maç yaptı. Onun daha yorgun olması lazım. Diğer takımlar da 4 günde bir maç oynuyor. O zaman herkes yorgun burada. Olabilir, olmaya da bilir. Arda'ya da sormak lazım. Tüm gözler onun üzerinde çünkü. Hocasını desteklemek zorunda."- ""Favorim yok. Herkes Almanya, İngiltere, Fransa diyor. İngiltere, Fransa zar zor geçiyor. Almanya, İsviçre ile berabere kaldı. Eski dönemlerdeki gibi takımlar arasında büyük farklar yok. Gürcistan bile sizi zorluyor. Avusturya biraz sürprize açık. Çekişmeli geçiyor. Şu an baktığınızda Almanya, Portekiz, İspanya dersiniz. Turu geçtikten sonra her şey daha da zorlaşacak. Biz kendimize bakacağız. Bu jenerasyon iyi bir jenerasyon. Çocukların kendisine güvenmesi lazım. Daha iyi performans bekliyoruz. Yorgunluklara, 4 günde bir maça alışık olmamız lazım."- ""Baskı hissediyor ama bizim işimiz o. Baskı ile yaşayabilmeliyiz. İyi yaptığında iyi konuşuluyorsun, hataları da kabul etmek zorundayız hoca olarak. Belki ilk 11 tercihinde 4 futbolcu değiştirmemesi gerekirdi. Forvetle başlaması gerekirdi. Belki Barış'ı kanada koysa daha iyi olurdu. Sakatlıkları bilmeden konuşmak da yanlış. İnşallah Çekya maçında yapılan hatalar tekrarlanmaz çünkü çok zor bir maç."