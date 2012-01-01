Eriksen için kötü haber: 'Bir daha oynayamaz'

2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) Finlandiya ile oynanan maçta fenalaşan Danimarkalı Christian Eriksen'e ilk müdahaleyi yapan milli takım doktoru Martin Boesen, yıldız futbolcuyu hızlı müdahale sayesinde hayata döndürdüklerini söyledi.



TAKIM DOKTORU: "YENİDEN HAYATA DÖNDÜ"



Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada yaşananları anlatan Boesen, "Christian'ın yere yığıldığı anı göremedim. Bizi hemen sahaya çağırdılar. Çizgi kenarındaydı ve bilincini kaybetmişti. Yanına gittiğimde nefes alıyordu ve nabzını hissediyordum. Sonrasında durum değişti. Herkesin gördüğü gibi kalp masajı yapmak zorunda kaldık. Sağlık ekibi olarak hemen harekete geçerek hızlı müdahalede bulunmamız Christian'ı yeniden hayata döndürdü." ifadelerini kullandı.



KALP DOKTORU: "FUTBOL OYNAYAMAZ"



Danimarkalı yıldız oyuncuyla ilgili kötü haber ise spor kardiyoloji profesörü Sanjay Sharma'dan geldi.



İngiliz ulusal haber ajansı PA'ya konuşan Sharma, "Hiçbir tıp doktoru Eriksen'in tekrar futbol oynamasına izin vermeyecek. Açıkçası orada bir şeyler çok ters gitti. Ama onu hayata geri döndürmeyi başardılar. Soru şu; Ne ve neden oldu? Döndüğü ve uyanık olduğu için çok memnunum. Bir daha futbol oynayıp oynamayacağını bilmiyorum. Orada birkaç dakikalığına da olsa öldü, tıp uzmanı onun tekrar ölmesine izin verir mi? Cevap kesinlikle hayır. İyi haber yaşayacak, kötü haber ise kariyerinin sonuna geliyordu, başka bir profesyonel futbol maçı oynar mı bunu söyleyemem. Ama İngiltere'de oynamazdı. Bu konuda çok katı olurduk." dedi.



BENZER DURUMDA MUAMBA BIRAKTI



İngiltere U21 oyuncusu Fabrice Muamba da 2012 yılında Bolton Wanderers forması giyerken Eriksen'e benzer bir durum yaşamıştı. Muamba, futbolculuk kariyerine devam etmeyi umuyordu, ancak 5 ay sonra sağlık uzmanlarının tavsiyesi üzerine 24 yaşında futbolu bıraktı.



Muamba'nın doktorlarından Sam Mohiddin, "Kalp durması aşırı tehlikeli bir andır. Birini kalp durmasından kurtaramazsanız, iş biter. Hayatta kalamaz. Bir kişinin devam eden riski, bir dereceye kadar o kalp durmasının kesin nedenine bağlıdır" ifadelerini kullanmıştı.



KARİYERİNE ZİRVEDE VEDA EDECEK



Eriksen'in kalp krizi geçirdiği doğrulanmasa da sahadaki görüntü kalp krizi geçirdiğini gösteriyor. Beklendiği gibi tekrar oynayamazsa, Danimarkalı yıldız parlak bir kariyere sahip olarak emekli olacak.



NE OLMUŞTU?



İtalya ekibi Inter'in orta saha oyuncusu Christian Eriksen, EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçının 42. dakikasında aniden yere yığılmıştı. Olay sonrası sahaya giren sağlık görevlileri, 29 yaşındaki Danimarkalı futbolcuya müdahalede bulunmuştu. Hastaneye götürülen Eriksen'in bilincinin açık olduğunun açıklanması sonrası karşılaşmanın kaldığı yerden devam etmesine karar verilmişti. Finlandiya, mücadeleyi Joel Pohjanpalo'nun golüyle 1-0 kazanmıştı.







