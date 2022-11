Eric Garcia: 'İspanya herkesi yenebilir'

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan İspanya'nın savunma oyuncularından Eric Garcia, Katar'da Kosta Rika'ya karşı oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.



Eric Garcia, "Genç ve tecrübelilerden oluşan harika bir kombinasyona sahibiz. Gençler her gün gelişim kaydediyorlar ve deneyimli oyuncular bizlere liderlik yapıyorlar. Bu kombinasyonun birçok açıdan birçok faydası olduğunu düşünüyorum. İspanya muhteşem bir takım sahip." dedi.



"Katar'da kendimiz olmalıyız." diyen Eric Garcia, "Kendimiz olduğumuzda neler yapabileceğimizi biliyoruz. Herhangi bir takımla mücadele edebilir ve yenebiliriz. İlk adım Kosta Rika maçı olacak. Belki Messi veya Neymar'ımzı yok ama bizde de Pedri, Gavi, Busquets, Asensio gibi çok kaliteli oyuncularımız var. Bu oyunculara sahip olmak bizi ön plana taşıyor." ifadelerini kullandı.



Eric Garcia, "Her bir forma için takım içinde büyük bir rekabet var. Ben de ilk 11'de olmak için mücadele ediyorum. Çok çalışıyorum. Luis Enrique bana güvenirse elimden gelenin en iyisini yapacağım. Her bir dakikayı çok iyi değerlendirmek istiyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.