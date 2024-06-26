Ercan Kara: 'İlk baskıyı kırarsa Türkiye kazanır!'

Avusturya Milli Takımı'nın formasını 7 kez giyen ve futbol eğitimini bu ülkede alan Türk asıllı futbolcu Ercan Kara, A Milli Takım'ın son 16 turundaki zorlu mücadelesi öncesi konuştu. Kariyerine Samsunspor'da devam eden gurbetçi santrfor, Avusturya ile ilgili şöyle konuştu:



"Hem Avusturya'nın hem de Türkiye'nin bütün maçlarını takip ettim. İki ekibin yakın zamanda oynadığı hazırlık maçını (Avusturya-Türkiye: 6-1) şampiyonadaki müsabakayla kıyaslamak yanlış olur. Avusturya'nın önde basan ve prese yönelik bir anlayışı var. Salzburg Okulu'ndan gelen Ralf Rangnick'in sistemiyle oynuyorlar. Türkiye'ye sahada alan bırakmayacaklar. Oyun kurmaya çalıştığınızda baskıyla bunu bölmeye çalışan bir sistemleri var."



"90 DAKİKA TEMPOLARI ÜST SEVİYEDE"



"Özellikle ilk 20-25 dakika presin altından kalkabilirsek ve temiz bir oyun kurarsak rakibe karşı başarılı oluruz. Uygulayacakları baskıyla hataya zorlayacaklar. Türkiye, ilk yarı Avusturya'nın baskısını atlatabilirse çok gol pozisyonuna girer. Avrupa'nın üst düzey liglerinde forma giydikleri için 90 dakika tempoları çok yüksek. Bunu akıllı şekilde kullanmaya çalışacak. Çok koşan ve dinamik oyunculara sahipler. Dikkat edilmesi gerekiyor. Avusturya, tarihindeki en iyi şampiyonayı oynuyor. Hollanda ve Fransa'nın bulunduğu gruptan lider çıkmak müthiş başarı."



"MARCEL SABİTZER VE BAUMGARTNER'E DİKKAT!"



Avusturya'nın üst düzey oyunculara sahip olduğunun ve bu isimlere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Ercan Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Dortmund'da forma giyen 9 numara Marcel Sabitzer, dinamik ve ayağına hakim bir oyuncu. Leipzig'de oynayan 19 numara Christoph Baumgartner var. Bunlar Almanya'da hep üst seviyede mücadele eden isimler. İkisine çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ayrıca A Milli Takım'da Rapid'den de tanıdığım Mert Müldür çok iyi bir performans ortaya koyuyor. Bence güzel, keyifli ve bol gollü bir maç bizleri bekliyor."



"ABD'DEN TÜRKİYE'YE GELDİ"



Profesyonel kariyerine Avusturya ekibi Slovan HAC altyapısında başlayan Ercan Kara, 18 yaşında Austria Wien'in rezerv takımına transfer oldu. 1 sene sonra Karabakh Wien'in yolunu tuttu. 3 senenin ardından SV Horn'a 2 yıllık imza attı. Burada 16 maçta 13 golle dikkatleri üzerine çeken Kara, Ocak 2020'de Rapid Wien'e transfer oldu. 2022 sezonu öncesinde de sözleşmesine 6 ay kala MLS ekibi Orlando City'ye 800 bin dolar bonservisle satıldı. 1 sezon sonra Samsunspor'a geldi. Avusturya Milli Takımı'nda en son 2021 yılında forma giydi.



