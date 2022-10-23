Enzo Fernandez: 'Kalbim duracak gibi'

2022 Dünya Kupası Şampiyonu Arjantin'in başarılı genç orta sahası Enzo Fernandez maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Hislerini kelimelere dökmekte zorlandığını söyleyen Fernandez, "Bütün bunlardan sonra nasıl olduğumu nasıl söylerim, bilemiyorum ki... Çok mutluyum. Ülkemi, Dünya Kupası'nda temsil etmek, bütün halkımıza bu mutluluğu yaşatmak... Kalbim duracak gibi. Çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.



Enzo Fernandez, karşılaşmada 120 dakika forma giydi.