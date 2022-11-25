Enner Valencia, sakatlandı!

Ekvador'da, Hollanda karşılaşmasında golü atan Enner Valencia, 90. dakikada sakatlanarak sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Enner Valencia, sakatlandı!
Ekvador'un, Hollanda ile karşılaştığı maçta takımının tek golünü atan Enner Valenci, maçın son anlarında sakatlık yaşadı.

Golcü futbolcu sakatlığı sonrası sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Ekvador'da Valencia yerine Kevin Rodriguez oyuna girdi.

Öte yandan Valencia'nın Fenerbahçe'den takım arkadaşı Michy Batshuayi sakatlık sonrası, kalp emojilerini kullandı ve Valencia'yı etiketleyip, "Kardeşim" ifadelerini içeren bir paylaşım yaptı.

Valencia'nın durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.



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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21103124
2Ekvador21103124
3Senegal21013303
4Katar200215-40
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