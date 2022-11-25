Enner Valencia, sakatlandı!

Ekvador'un, Hollanda ile karşılaştığı maçta takımının tek golünü atan Enner Valenci, maçın son anlarında sakatlık yaşadı.Golcü futbolcu sakatlığı sonrası sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Ekvador'da Valencia yerine Kevin Rodriguez oyuna girdi.Öte yandan Valencia'nın Fenerbahçe'den takım arkadaşı Michy Batshuayi sakatlık sonrası, kalp emojilerini kullandı ve Valencia'yı etiketleyip, "Kardeşim" ifadelerini içeren bir paylaşım yaptı.Valencia'nın durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.