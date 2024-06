Engin Fırat'tan Milli Takım yorumu!

Kenya Milli Takımı Engin Fırat, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'teki şansıyla ilgili, "3 defa üst üste gitmek bizim için çok büyük başarı. Yani gerçekleri görmek lazım. Gruptan çıkmak her zaman her ülke için başarıdır ondan sonrasında biraz da şans faktörünün dahil olduğu bir dönemdir" dedi.



Kenya Milli Takımı'nı çalıştıran Türk teknik direktör Engin Fırat, birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Kenya'nın 2027 yılında Afrika Kupası'na ev sahipliğini yapacağını hatırlatan Fırat, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'teki şansını da değerlendirdi.



Kenya olarak özellikle son 6 ayda iyi sonuçlar aldıklarını dile getiren Engin Fırat, "Benim için bazı anahtar oyuncular var, onların yerini dolduramıyorum. Onlarla ilgili kötü haberler almak iyi gelmiyor onun dışında iyi gidiyoruz. Son aylarda ve özellikle son yarım sene çok iyi sonuçları elde ediyoruz. Haziran ayında da Fildişi karşısında iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Fildişi Sahilleri sonuçta çok iyi bir takım Afrika şampiyonu aynı anda da Avrupa'nın en iyi liglerinde oynayan elliye yakın oyuncuları var. Kıyaslama yaparsak Türkiye de belki 5 tane vardır bilmiyorum ama onlarda dolu. Tek sıkıntımız bizim şu an FIFA'dan onaylı bir stadımız yok. 2027'deki Afrika Şampiyonası'nda oynanacağımız maçlar için Kenya' da stat yapılıyor ama şu an bitmiş bir stadımız yok. O anlamda da söz de iç sahada olan maçlarımızı Malavi'de oynayacağız" şeklinde konuştu.



"SIFIRDAN BİR TAKIM KURMAMIZ GEREKİYORDU"



Ev sahibi oldukları maçları başka ülkede oynamanın sıkıntılar yarattığına dikkat çeken Fırat, "Tabii ki büyük sıkıntı. Oyuncular için taraftarlar büyük destek. Kendi evinde oynama duygusunu yaşayamıyorlar. Uyum sağlama şansımız da olmuyor. Hep yeni sahalar, yeni şehirler, yeni statlar bunların hepsi sıkıntı. FIFA'dan gelen 500 günlük bir cezamız vardı. Sıfırdan bir takım kurmamız gerekiyordu. Bu, büyük sıkıntı oluşturdu ama takım bu durumu iyi aştı. Son bir sene içerisinde de beş tane deplasman galibiyeti elde ettik. Bunlar, Kenya'nın tarihinde görmediği şeyler. İlk defa da yurt dışında bir kupa kazandık. Yani şu an gidişat iyi durumda" ifadelerini kullandı.



"RÜYAMIZ DÜNYA KUPASI"



Kenya ile Dünya Kupası'na katılmak gibi bir rüyası olduğunun altını çizen tecrübeli teknik adam, "Hedefler ve rüyalar vardır. Bizim ilk önceki rüyamız Dünya Kupası. O konudan vazgeçmiş değilim. Çok güçlü rakiplere karşı oynuyoruz ama neden olmasın. Onun dışında 2025 Afrika Kupası var. Bugüne kadar gruptan bile çıkamadık, orada da ilk defa gruptan çıkmak istiyoruz. Genç bir takıma sahibiz. 2027'de de takımımız istediğimiz seviyeye gelmiş olur. Bu kadroyla, 2027'de de en azından bir yarı final görmemiz gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.



"GRUPTAN RAHAT ÇIKACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"



Avusturya karşısında alınan farklı mağlubiyetin milli takımın yere sağlam basma açısından önemli olduğunu dile getiren Engin Fırat, gruptaki rakiplerin de Ay-yıldızlılar için daha uygun olduğunu belirtti. Milli takımın gruptan rahat çıkmasını beklediğine değinen Fırat, "Ben özellikle son Avusturya maçının Türkiye'ye çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Son Avrupa Şampiyonası'na giderken Türkiye biraz hazırlıksız gibi gelmişti. Çünkü oynadığımız hazırlık maçlarında rakipler modern futboldan uzak rakiplerdi. Sonrasında direkt İtalya gibi çok iyi kontra pres oynayan bir takıma karşı oynamak takımı baya bir dağıtmıştı. Bu kez 6-1'lik mağlubiyet yere sağlam basmamızı sağlayacak. Özellikle Avrupa'da pres oyununun üzerine, topsuz oyunun ve geçiş oyunlarının üzerine ne kadar gidildiğini ne kadar önem verildiğini anlamışızdır. Ona göre de daha rahat bir şekilde Avrupa Şampiyonası'na katılırız diye düşünüyorum. Onun dışında Avrupa Şampiyonası'nda bu sefer rakiplerimiz de bize daha uygun futbol oynayan takımlar. Orta saha futbolu benimseyen takımlar. O anlamda gruptan rahat çıkacağımızı düşünüyorum" dedi.



"3 DEFA ÜST ÜSTE GİTMEK BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BAŞARI"



Gruptan çıkmanın da başarı sayılacağını belirten Fırat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gruptan çıkmak tabii ki başarı sayılır. Sanırım son Avrupa Şampiyonası'nı unuttuk. Yani biz şampiyonalara çok ender giden bir ülkeyiz. Şu anda 3 defa üst üste gitmek bizim için çok büyük başarı. Gerçekleri görmek lazım. Gruptan çıkmak her zaman her ülke için başarıdır ondan sonrasında biraz da şans faktörünün dahil olduğu bir dönemdir."



Kolay olmayacağını ancak milli takımın yine de gruptan çıkacağını dile getiren Engin Fırat, sözlerini şöyle noktaladı:



"Kolay demiyorum ama yine de çıkacağımızı düşünüyorum. Gürcistan çok dengesiz bir takım. Yani istikrarlı bir takım değil. Onları kötü bir günde yakaladığın zaman çok kötü yapabilirsin. Ancak onlar seni kötü bir günde yakalarsa onlar kötü yapabilir. Şimdi bir örnek veriyim sanırım İspanya'ydı. İspanya'ya 8-0 ya da 8-1 gibi bir skorla yenildiler. Sonra da gidip kimle oynadığını unuttum ama farklı bir skorla kazandılar. Gürcistan'ın ofansif potansiyeli çok yüksek ama defansif olarak da her an patlak verebilecek bir takım."