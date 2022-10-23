Emiliano Martinez: 'Şampiyonluk kaderimizde var'

2022 Dünya Kupası Şampiyonu Arjantin'in başarılı kalecisi Emiliano Martinez maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Kupa yolunda çok acı çektiklerini söyleyen Martinez, "Çok acı çektik. Geriden döndük. İnanılmaz. Sanki kaderimizde acı çekmek vardı. Sonunda oldu. Gol atıyorduk, olmuyordu. Tanrıya şükürler olsun, sonunda kazandık. Hala inanamıyorum. Kelimeleri bulamıyorum. Söyleyecek söz bulamıyorum. Bütün arkadaşlarımın unutmayacağı bir an yaşıyoruz. Her şey istediğimiz gibi oldu. Ailem de burada. Hepsi çok mutlular. Çok sevindiler." ifadelerini kullandı.



Turnuvada Arjantin adına öne çıkan isimlerden biri olan Emiliano Martinez, penaltılara giden maçta Kingsley Coman'ın penaltısını kurtarmıştı.