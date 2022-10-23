X

Emiliano Martinez: "Şampiyonluk kaderimizde var"

2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin'de başarılı kalecisi Emiliano Martinez, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Emiliano Martinez: 'Şampiyonluk kaderimizde var'
2022 Dünya Kupası Şampiyonu Arjantin'in başarılı kalecisi Emiliano Martinez maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kupa yolunda çok acı çektiklerini söyleyen Martinez, "Çok acı çektik. Geriden döndük. İnanılmaz. Sanki kaderimizde acı çekmek vardı. Sonunda oldu. Gol atıyorduk, olmuyordu. Tanrıya şükürler olsun, sonunda kazandık. Hala inanamıyorum. Kelimeleri bulamıyorum. Söyleyecek söz bulamıyorum. Bütün arkadaşlarımın unutmayacağı bir an yaşıyoruz. Her şey istediğimiz gibi oldu. Ailem de burada. Hepsi çok mutlular. Çok sevindiler." ifadelerini kullandı.

Turnuvada Arjantin adına öne çıkan isimlerden biri olan Emiliano Martinez, penaltılara giden maçta Kingsley Coman'ın penaltısını kurtarmıştı.
 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
Son Dakika Haberleri
Didier Deschamps
Didier Deschamps'ın 2026 talebi!
Messi
Messi'ye dünyaca ünlü isimlerden mesaj
Lionel Messi
Lionel Messi'den rekor kıran paylaşım!
THY
THY'nin İstanbul-Buenos Aires uçağında Dünya Kupası finali heyecanı
Fransızlar isyanda:
Fransızlar isyanda: "Kural hatası var"