Emiliano Martinez: 'Messi ile penaltı için konuştuk'

Arjantin kalecisi Emiliano Martinez, Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek finale kaldıkları maç ile ilgili konuştu.



Martinez, karşılaşma öncesi takımın yıldız ismi Lionel Messi ile penaltı konusunda konuştuklarını söyledi.



30 yaşındaki eldiven, "Maçtan önce Leo ile konuşmuştuk. Livakovic'in adım beklediğini ve alçak toplarda başarılı olduğunu fark ettik. Karar veren Leo'dur ama her zaman fikirlerimizi sorar ve dinler" dedi.



Lionel Messi, karşılaşmanın 32. dakikasında kazanılan penaltıda takımını 1-0 öne geçirmişti.



