X

Emiliano Martinez: "Messi ile penaltı için konuştuk"

Arjantin kalecisi Emiliano Martinez, Hırvatistan karşılaşması öncesi Lionel Messi ile penaltı konusunda konuştuklarını söyledi.

Emiliano Martinez: 'Messi ile penaltı için konuştuk'
Arjantin kalecisi Emiliano Martinez, Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek finale kaldıkları maç ile ilgili konuştu.

Martinez, karşılaşma öncesi takımın yıldız ismi Lionel Messi ile penaltı konusunda konuştuklarını söyledi.

30 yaşındaki eldiven, "Maçtan önce Leo ile konuşmuştuk. Livakovic'in adım beklediğini ve alçak toplarda başarılı olduğunu fark ettik. Karar veren Leo'dur ama her zaman fikirlerimizi sorar ve dinler" dedi.

Lionel Messi, karşılaşmanın 32. dakikasında kazanılan penaltıda takımını 1-0 öne geçirmişti.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
Son Dakika Haberleri
Emiliano Martinez:
Emiliano Martinez: "Messi ile penaltı için konuştuk"
Fransa - Fas: 11
Fransa - Fas: 11'ler
Romain Saiss için belgesel geliyor
Romain Saiss için belgesel geliyor
Messi:
Messi: "Final benim son maçım"
Sofyan Amrabat
Sofyan Amrabat'tan transfer açıklaması