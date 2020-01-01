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Emil Forsberg: "Tur atlamak için 4 golümü feda ederdim"

İsveç'in yıldızı Emil Forsberg, Ukrayna'ya elendikleri maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Emil Forsberg: 'Tur atlamak için 4 golümü feda ederdim'
İsveç'in yıldız futbolcusu Emil Forsberg, Ukrayna'ya elendikleri maç sonunda konuştu.

Çok üzgün olduklarını ve Ukrayna'dan maç boyunca daha iyi oynadıklarını söyleyen Forsberg, "Bence rakibimizden daha iyi oynadık. Gol attıktan sonra 2 topumuz da direkten döndü. En iyi skoru hak etmiştik ama bugün başarılı olamadık" sözlerini kullandı.

Uzatmalarda kırmızı kart nedeniyle eksik oynamalarının zafiyetini hissettiklerini belirten Forsberg, "Birbirimize pes etmeyeceğimize yönelik sözler verdik. Son atakta golü yemek gerçekten üzdü." değerlendirmesini yaptı.

Turnuvayı formda geçirerek 4 gol attığı hatırlatılan Forsberg, "Bir üst tura gitmek için 4 golümü de feda edebilirdim. Hedeflerimiz daha yüksekteydi, üzgünüm" diye konuştu.

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