Ekvador'dan Valencia için açıklama

Dünya Kupası'nın A Grubu son maçında Senegal ile karşılaşacak Ekvador'da teknik direktör Gustavo Alfaro açıklamalarda bulundu.



Alfaro, sakatlığı bulunan Enner Valencia için gelen soruya, "Maalesef Valencia'nın dizinde bir incinme var ama onun kocaman bir kalbi var ve milli takım için her maçta oynamak istiyor. Senegal maçında da forma giymek istiyor." dedi.



"Valencia'nın liderliği her zaman ihtiyacımız olan bir şey" diyen Gustavo Alfaro, "Valencia, olağanüstü bir futbolcu. Milli takım için her zaman davet edeceğim bir isim. Onu Senegal karşılaşmasına hazırlamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.



Valencia'nın Senegal maçında forma giyme konusunda istekli olduğunu yineleyen Arjantinli teknik adam, "Maçın başından itibaren oynayamasa da, belirli bir süre için hazır olacağını umuyorum" şeklinde konuştu.



Ekvador, grupta final niteliği taşıyan maçta Senegal ile 29 Kasım Salı günü saat 18.00'de karşı karşıya gelecek.