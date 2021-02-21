Efecan ve Mahmut: 'Dualarımız Milliler ile'

Halil Akbunar ile birlikte A Milli Takım'dan çıkarılan Efecan Karaca ve Mahmut Tekdemir, dualarının ay-yıldızlı ekiple olduğunu söyledi.



Ligin en tecrübeli isimleri arasında bulunan Mahmut Tekdemir, "Tam hazır olmadığım için bunu hoca ile paylaştım. Eğer yüzde yüzümü veremeyeceksem takımı ve arkadaşlarımı yarı yolda bırakmak olur bu. Bu hepimizin takımı sonuçta. Milli takım her şeyin üzerinde. Gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Hepsine güveniyorum. Dualarım, kalbim milli takımla" dedi.



Efecan Karaca ise şöyle konuştu:



"Ben kadroda yer almıyorum ama problem değil. Bu Efecan'ın, Ahmet'in, Mehmet'in milli takımı değil. Bu hepimizin milli takımı. Demek ki daha çok çalışmam lazım. Dünya Kupası kadrosunda yer almak için çalışmaya devam."



