Edward Iordanescu: 'Çıkacak kaliteye sahibiz'

Avrupa Şampiyonası E Grubu 2. hafta karşılaşmasında Belçika'ya 1-0 yenilen Romanya'da teknik direktör Edward Iordanescu karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



Skoru eşitleme şansları olduğunu söyleyen Iordanescu, ""ok kaliteli bir takım gördünüz. Hızları var, patlayıcı güçleri var, Tam bir takımlar. Şampiyonluğu kazanmaya adaylar. Asla pes etmedik, mücadele ettik. İkinci yarıda daha iyiydik, biraz şansla skoru eşitleyebilirdik." ifadelerini kullandı.



Üçüncü maç için kendilerine güvendiklerini söyleyen Edward Iordanescu şu sözlerle devam etti:



"Bunu takımla birlikte çokça analiz edeceğiz. İlk maçın aksine bu maçta çok fazla düello yaptık. Şanslarımız vardı. Her zaman daha iyi olmaya çalışacağız ve çabalayıp gelişmeye devam edeceğiz. Üçüncü maç için takımımıza inancım tam."



Gruptan çıkacak kaliteye sahip olduklarını söyleyen Iordanescu şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Slovakya'ya karşı tepki vermek için elimizden geleni yapacağız. Bugün yedek kulübesinden çıkan her oyuncu hücum oyuncusuydu ama bu yeterli değildi. Çok fazla gol yememek için denemek zorundaydık ama bu takım oldukça yenilgisizdi. Bir süre her top için mücadele etmek zorunda kaldık. Birkaç düello kaybettik ama bundan çıkacak kaliteye sahibiz."