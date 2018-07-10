Eden Hazard: "Küçükken Mbappe beni izlerdi, şimdi ben onu izliyorum"

Belçika Milli Takımı kaptanı Eden Hazard, yarı finalde karşılaşacakları Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappe hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti.



Mbappe'nin Ballon d'Or için önemli bir aday olduğunu belirten Hazard, aynı zamanda küçükken çekildiği Fransa Milli Takım formasını giydiği fotoğraf hakkında konuştu.



Mbappe hakkında konuşan Hazard, "Oynadığı futbola bakarsak, Ballon d'Or potansiyeli olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Potansiyel ve kalite olarak şimdiden Ballon d'Or almayı hak ediyor bence." şeklinde övgü dolu sözlerle bahsetti.



"KÜÇÜKKEN O BENİM VİDEOLARIMI SEYREDERDİ,

ŞİMDİ BEN ONUN VİDEOLARINI SEYREDİYORUM"



Mbappe'nin videolarını izlediğini söyleyen Hazard, bunun iki oyuncunun arasındaki rollerin değiştiğini belirtti.



Hazard, "Onunla birkaç kez telefondan konuştum. Kylian, küçükken benim videolarımı izlediğini söyledi. Yaşlı olup olmadığımdan emin değilim ama o kadar da yaşlı değilim. Şimdi de ben onun videolarını izliyorum. Ona ve yaptıklarına çok büyük saygım var. Modern futbolda bu kadar çabuk gelişen bir oyunu ilk defa görüyoruz." ifadelerinde bulundu.



ÇOCUKLUĞUNDA FRANSA MİLLİ TAKIMI TARAFTARIYDI



Belçikalı yıldız Hazard ve iki kardeşinin çocukluklarından Fransa forması giydikleri bir fotoğraf bulundu. Hazard bu fotoğraf üzerine, çocukluğunda, 1998 Dünya Kupası'ndaki başarısından dolayı Fransa Milli Takımı'nı Belçika Milli Takımı yerine tutmayı tercih ettiğini açıkladı.



"98 DÜNYA KUPASI BİZİ ETKİLEDİ"



Hazard, bu durum hakkında, "Daha önceden de bunun hakkında konuşmuştum, biz Fransız taraftarı olarak büyüdük çünkü 1998 Dünya Kupası sırasında çocukluğumuzu geçirdik." yorumunu yaptı.



Şimdi Hazard, 2018 Dünya Kupası'nda finale çıkabilmek için Fransa Milli Takımı'na karşı yarı final maçına çıkacak.



