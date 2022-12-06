X

Eden Hazard'dan Belçika Milli Takımı'na veda

Real Madrid'de forma giyen Belçikalı yıldız oyuncu Eden Hazard, milli takımı bıraktığını açıkladı.

Eden Hazard'dan Belçika Milli Takımı'na veda
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Belçikalı yıldız oyuncu Eden Hazard, milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından milli takıma veda eden 31 yaşındaki oyuncu, "Bugün bir sayfa noktalanıyor... 2008'den bu yana bana gösterdiğiniz sevgi ve eşsiz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Uluslararası kariyerimi sonlandırma kararı aldım. Zaten halefim hazır. Milli Takım'ı özleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Kardeşi Borussia Dortmund'da forma giyen Thorgan Hazard'ın da kadrosunda yer aldığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Belçika, turnuvaya grup aşamasında veda ederek hayal kırıklığı yaşamıştı.

Kaptanlığını da üstlendiği Belçika Milli Takımı'nda 126 maça çıkan Hazard, 33 gol attı.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
Son Dakika Haberleri
Hansi Flick
Hansi Flick'in Almanya'daki durumu belli oldu
Luis Enrique, görevinden ayrılıyor!
Luis Enrique, görevinden ayrılıyor!
Faslılar hedef büyüttü;
Faslılar hedef büyüttü; "Şampiyonluk"
Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez'den Ronaldo tepkisi!
Gianni Infantino:
Gianni Infantino: "2022 Katar, tarihin en iyisi"