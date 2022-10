Eden Hazard: 'Altın nesil lakabını hak etmiyoruz'

Belçika'nın yıldızı ve kaptanı Eden Hazard, 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi ülkesinin şansını ve Dünya Kupası kazanma arzusunu dile getirdi.



İşte Eden Hazard'ın açıklamaları:



"Katar'da çok fazla iyi takım var. Biz de birbirini yıllardır tanıyan bir gruba sahibiz ve bir şansımız var. Her zaman 'Belçika'nın altın nesli'nden bahsedilir ama bunun bir de gerçeği var. Birlikte neredeyse 10 yıl geçirdik. Artık genç oyuncularımız da gelmeye başladı. Kolektif deneyimimiz önceki turnuvalarda bize kesinlikle yardımcı oldu, bu yüzden umarım bir süre daha aynı şekilde devam eder."



"BU LAKABI HAK ETMİYORUZ"



"'Altın nesil' lakabını hak ettiğimizi düşünmüyorum. Elbette inanılmaz bir jenerasyonumuz var ama hiçbir şey kazanamadık. Eğer gerçekten bu 'altın nesil' lakabını kazanmak istiyorsak, sanırım hala yapmamız gereken tek şey bu."



"KARİYERİMİN EN İNANILMAZ MAÇLARINDAN BİRİYDİ"



"Aslında 2018 Dünya Kupası'ndaki tüm maçlar oldukça önemliydi. Tüm maçlarımızda, ilk yarıda biraz mücadele ettiğimiz ancak 3-0 kazandığımız Panama'ya karşı açılışta olduğu gibi, işlerin gerçekten tıkandığı zamanlar olduğunu hissettik. Japonya maçı, bir futbolcu olarak dahil olduğum inanılmaz inişli çıkışlı maçlardan biriydi. 2-0 kaybediyorduk ve umutsuzluğa kapılmıştık. Maçın son anlarında kazanabildik. Bu duygu ve hisleri tarif etmek zordur, onları deneyimlemek için gerçekten orada olmanız gerekir. O gün tüm Belçikalı taraftarlar aynı şekilde hissetti."



"EN İYİ FUTBOLU OYNADIK, KAZANAMADIK"



"Fransa'ya yarı finalde 1-0 kaybettik. Çok yakın ama çok uzaktık. Ancak, o kadar ileri gittiğimiz ve şampiyona karşı kaybettiğimiz için gurur duyduk. Sanırım o maçla ilgili her şey çoktan söylendi. Dünya Kupası'nda en iyi futbolu oynamış olabiliriz ama kazanamadık. Belki de o kadar iyi oynamamak ve kazanmamak tercih edilirdi. Futbolda harika olan şey, her dört yılda bir parlamak için başka bir şansın olduğu yeni bir Dünya Kupası olması. Bu Dünya Kupasında her şeyimizi vermek bize kalmış."



"KANADA'YA KARŞI OYNAMAK KEYİFLİ OLACAK"



"Katar'da oldukça iyi takımlarla oynayacağız; Hırvatistan, Fas ve Kanada. Herkes Hırvatistan'ı tanıyor; inanılmaz oyuncuları var. Her gün kaptanları Luka Modric'le birlikte oynayacak kadar şanslıyım. Onun hakkında daha önce söylenmemiş pek bir şey söyleyemezsin. Yetenekli bir takım ve bu yüzden dört yıl önce finale çıktılar. Kanada'da da Jonathan David gibi yetenekli oyuncular var. Onu şahsen tanımıyorum, ama onu TV'den izliyorum çünkü eski oynadığım lılüp olan Lille'de forma giyiyor. Diğer kıtalardan o kadar iyi bilmediğiniz takımlara karşı oynamak, onların oyun tarzlarını ve zihinsel yaklaşımlarını öğrenmek her zaman keyiflidir. Dünya Kupası'nın güzelliği bu."