E Grubu'nda inanılmaz son!

2022 Katar Dünya Kupası E Grubu'nun son maçları büyük bir heyecana sahne oldu.Japonya, İspanya'yı ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta geriden gelerek 2-1'lik skorla mağlup ederek lider olarak üst tura çıktı.Japonya'ya galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Ritsu Doan ve 51. dakikada Ao Tanaka kaydetti. İspanya'nın tek golü 12. dakikada Alvaro Morata'dan geldi.Bu sonucun ardından Japonya, 6 puana yükseldi ve gruptan lider olarak çıktı. İspanya ise Almanya ile 4 puanda olmasına rağmen, +5 averajla gruptan 2. olarak çıktı.Grubun diğer maçında Almanya, Kosta Rika'yı 4-2'lik skorla mağlup etti. Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Serge Gnabry, 73 ve 85'te Kai Havertz ve 89. dakikda Niclas Füllkrug attı. Kosta Rika'nın golleri 58. dakikada Yeltsin Tejeda ve 70. dakikada Juan Pablo Vargas'tan geldi.Almanya, Japonya'nın İspanya'yı mağlup etmesinin ardından grupta 3. sırada kaldı. Hansi Flick'in ekibi, İspanya ile 4'er puanda olmasına rağmen 5 averajla rakibinin gerisinde kaldı ve turnuvaya veda etti. Kosta Rika ise 3 puanda grubu son sırada tamamladı.1- Japonya: 6 puan, +1 averaj2- İspanya: 4 puan, +6 averaj3- Almanya: 4 puan, +1 averaj4- Kosta Rika: 3 puan, -8 averaj