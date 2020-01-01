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Dzyuba: "Özür dileriz, eleştirenler sevinsin"

Rusya Milli Takım kaptanı Artem Dzyuba Danimarka maçının ardından elenmeleriyle ilgili değerlendirme yaptı.

Dzyuba: 'Özür dileriz, eleştirenler sevinsin'
Rusya'nın kaptanı Artem Dzyuba, EURO 2020'den elendikleri Danimarka maçının ardından konuştu.

Dzyuba açıklamasında tüm vatandaşlarından özür dileyerek, "Tüm ülkemizden özür dilerim. Böyle bir seviyede bu sonuçları almamalıydık. Galibiyeti de kazanmayı da beraber yaparız ve bugün de kaybettik" diye konuştu.

Turnuva öncesi ülke çapında eleştirildikleri bir dönemde EURO 2020'ye gittiklerini anlatan Dzyuba, "Bir kez daha herkesten özür dileriz, suçluyuz. Bizim elenmemizi hayal edenlere de şunu söylüyorum 'Keyfini çıkarın' bizi lanetleyebilirsiniz ve bunu yaparken de haklısınız. Bize sonuna kadar inanan insanlara teşekkür ederim" sözlerini kullandı.

Rusya B Grubu'nda 3 puan alarak 3 maç sonunda averajla turnuvaya veda etti.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Çekya 2 1 1 0 3 1 2 4
2 İngiltere 2 1 1 0 1 0 1 4
3 Hırvatistan 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 İskoçya 2 0 1 1 0 2 -2 1
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