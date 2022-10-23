Dünya şampiyonu 3. kez penaltılarda belli oldu
2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'in penaltılar sonucu Fransa'yı yenerek kupayı almasının ardından toplamda 3. kez Dünya şampiyonu, penaltılar sonucu belirlenmiş oldu.
Son 5 Dünya Kupası'nın 4'ünde maçlar uzatmaya giderken, 3 finalin kazananını penaltı atışları belirledi.
Turnuvada penaltı atışları sonucunda 1994'te Brezilya ve 2006'da İtalya şampiyonluğu elde etmişti. Arjantin, 16 yıl sonra yine penaltılarda kupayı müzesine götürmeyi başardı.
Mbappe, finalde hat-trick yapan ikinci oyuncu
Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe, Dünya Kupası finallerinde hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu.
Turnuvada 1966'da oynanan finalde İngiliz futbolcu Geoff Hurst, 3 kez ağları havalandırarak takımına kupayı kazandırmıştı.
Turnuvada penaltı atışları sonucunda 1994'te Brezilya ve 2006'da İtalya şampiyonluğu elde etmişti. Arjantin, 16 yıl sonra yine penaltılarda kupayı müzesine götürmeyi başardı.
Mbappe, finalde hat-trick yapan ikinci oyuncu
Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe, Dünya Kupası finallerinde hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu.
Turnuvada 1966'da oynanan finalde İngiliz futbolcu Geoff Hurst, 3 kez ağları havalandırarak takımına kupayı kazandırmıştı.
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|4
|7
|2
|Senegal
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|1
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|0
|3
|1
|7
|-6
|0