Dünya şampiyonu 3. kez penaltılarda belli oldu

Son 5 Dünya Kupası'nın 4'ünde maçlar uzatmaya giderken, 3 finalin kazananını penaltı atışları belirledi.



Turnuvada penaltı atışları sonucunda 1994'te Brezilya ve 2006'da İtalya şampiyonluğu elde etmişti. Arjantin, 16 yıl sonra yine penaltılarda kupayı müzesine götürmeyi başardı.



Mbappe, finalde hat-trick yapan ikinci oyuncu



Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe, Dünya Kupası finallerinde hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu.



Turnuvada 1966'da oynanan finalde İngiliz futbolcu Geoff Hurst, 3 kez ağları havalandırarak takımına kupayı kazandırmıştı.



