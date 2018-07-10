Dünya Kupası'nın parlayan yıldızı Griezmann şaşkınlığını gizleyemedi!

Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek Dünya Kupası'nın sahibi olan Fransa'da yıldız golcü Griezmann maç sonrası şaşkınlığını gizleyemedi.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda attığı gollerle Fransa Milli Takımı'nı sırtlayan isimlerden biri olan Antonie Griezmann, kupa seramonisi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. 

Yıldız golcü yaptığı açıklamada şaşkın olduğun dile getirirken kupa kazanmanın muhteşem bir duygu olduğunu dile getirdi ve, "Şu anda nerede olduğumu bilmiyorum, çok mutluyum. Büyük bir maçı geride bıraktık, final olduğunu biliyorduk. Çok mutluyum, muhteşem bir duygu. Gol atmak muhteşem. " dedi.

Antoine Griezmann 2018 Dünya Kupası'nda Altın Top ve En İyi Oyuncu ödüllerini alarak başarılı performansını taçlandırdı. 
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Sonuçlar
Yarı finaller
Fransa
1-0
10.07.2018
 Belçika
1
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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