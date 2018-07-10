Dünya Kupası'nda üçüncü Belçika oldu

üçüncülük maçındailekarşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Belçika, İngiltere'yi 2-0 mağlup etmeyi başardı. Belçika bu sonucun ardından 2018 Dünya Kupası'nı üçünsü sırada tamamlayı başardı.Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikadave 82. dakikadaattı.Belçika maça çok hızlı başladı. Henüz 4. dakikada Thomas Meunier'in golüyle Belçika 1-0 öne geçerken, mücadelenin ilk 45 dakikası da bu skorla sona erdi.İkinci yarının başında İngiltere'de Danny Rose ve Sterling kenara gelirken oyuna ingard ve Rashford dahil oldu. İngilizler ikinci yarıya daha iyi başlarken, Belçika oyunu kendi sahasında kabul edip hızlı hücumlarla etkili olmaya çalıştı.Mücadelenin 82. dakikasında Belçika kontratak sonrasında Eden Hazard'ın golüyle 2-0 öne geçmeyi başardıçKarşılaşmada başka gol olmadı ve Belçika, İngiltere'yi 2-0 yenip Dünya Kupası'nın üçüncü sırada tamamladı.Dünya Kupası'nın finali 15 Temmuz Pazar günü Fransa ile Hırvatistan arasında oynanacak.