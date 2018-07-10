Dünya Kupası'nda Cüneyt Çakır'a yarı finali verdiler

yarı finalindekimaçını yönetecek hakemi açıkladı.FIFA'dan yapılan açıklamada Hırvatistan ile İngiltere arasındaki mücadeleyi hakem'ın yöneteceği belirtildi.Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Bjorn Kuipers olacak.Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan ile İngiltere 11 Temmuz'da karşı karşıya gelecek.