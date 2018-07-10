Dünya Kupası'nda Cüneyt Çakır'a yarı finali verdiler
Dünya Kupası yarı finalindeki Hırvatistan - İngiltere maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
FIFA, 2018 Dünya Kupası yarı finalindeki Hırvatistan - İngiltere maçını yönetecek hakemi açıkladı.
FIFA'dan yapılan açıklamada Hırvatistan ile İngiltere arasındaki mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği belirtildi.
Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Bjorn Kuipers olacak.
Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan ile İngiltere 11 Temmuz'da karşı karşıya gelecek.
FIFA'dan yapılan açıklamada Hırvatistan ile İngiltere arasındaki mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği belirtildi.
Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Bjorn Kuipers olacak.
Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan ile İngiltere 11 Temmuz'da karşı karşıya gelecek.
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Sonuçlar
Yarı finaller
|Fransa
|
21:00
10.07.2018
|Belçika
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Uruguay
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|5
|9
|2
|Rusya
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|3
|Suudi Arabistan
|3
|1
|0
|2
|2
|7
|-5
|3
|4
|Mısır
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0