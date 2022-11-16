Dünya Kupası tarihinin gol raporu
Dünya Kupası tarihinde birçok golcü gösterdikleri performansla adını kupa tarihine yazdırmayı başardı. İşte Dünya Kupası tarihinin gol raporu...
Dünya Kupası tarihinin ilk golünü Fransız, son golünü ise Hırvat futbolcular attı.
Turnuvanın ilk golünü, 13 Temmuz 1930'da Uruguay'ın başkenti Montevideo'da oynanan maçta Fransız Lucien Laurent, Meksika'ya karşı kaydetti.
Son gol ise Rusya 2018'deki final maçında Hırvat Mario Mandzukic'ten geldi. Mandzukic'in Fransa'ya karşı attığı kupanın 2548. golü, takımının şampiyonluğu için yeterli olmadı.
Bu arada turnuvada 500. gol, 1958'de İskoç Bobby Collins'ten, 1000. gol 1978'de Hollandalı Rob Rensenbrink'ten, 1500. gol 1994'te Arjantinli Claudio Caniggia'dan, 2000. gol 2006'da İsveçli Marcus Allback'tan ve 2500. gol ise 2018'de Tunuslu Fakhreddine Ben Youssef'ten geldi.
Dünya Kupası'nda her biri organizasyonun kilometre taşı olan golleri atan futbolcular şöyle:
En yaşlı ve en genç golcüler
Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı futbolcu Kamerunlu Roger Milla, en genç oyuncu ise Brezilyalı Pele oldu.
Milla, 1994 ABD'de Rusya ile yapılan maçta golü attığında 42 yaş 39 günlüktü.
Finallerin en genç golcüsü Pele ise 1958'de henüz 17 yaşından 244 gün almışken Galler'e gol atmayı başarmıştı.
İlk hat-trick yapan futbolcu
Kupada ilk kez hat-trick yapan futbolcu, ABD'li Bert Patenaude oldu.
Patenaude, 1930 Uruguay'da Paraguay ile yapılan maçta 3 gol birden atarak tarihe geçti.
En hızlı hat-trick'i ise 1982'de El Salvador'a 7 dakikada (69, 72 ve 76) 3 gol atan Macar Laszlo Kiss yaptı.
Prosinecki 2 ülke adına da gol attı
Bir dönem Türkiye'de teknik direktörlük yapan Robert Prosinecki, Dünya Kupası'nda iki ülke adına gol atmayı başaran tek futbolcu konumunda.
Prosinecki, 1990'da Yugoslavya formasıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne, 1998'de de Hırvatistan formasıyla Jamaika'ya gol attı.
Kendi kalesine ilk gol atan
Dünya Kupası'nda kendi kalesine gol atan ilk futbolcu unvanı, İsviçreli Ernst Lötscher'e ait.
Lötscher, Almanya ile 1938'de oynadıkları maçta kupa tarihinin kendi kalesine atılan ilk golünü kaydetti.
İlk penaltı golü Rosas'tan
Kupa tarihinde ilk penaltı golünü, Meksikalı futbolcu Manuel Rosas attı.
Rosas, tarihi penaltı golünü, 1930 Dünya Kupası'nda Arjantin karşısında filelere gönderdi.
Turnuvanın ilk golünü, 13 Temmuz 1930'da Uruguay'ın başkenti Montevideo'da oynanan maçta Fransız Lucien Laurent, Meksika'ya karşı kaydetti.
Son gol ise Rusya 2018'deki final maçında Hırvat Mario Mandzukic'ten geldi. Mandzukic'in Fransa'ya karşı attığı kupanın 2548. golü, takımının şampiyonluğu için yeterli olmadı.
Bu arada turnuvada 500. gol, 1958'de İskoç Bobby Collins'ten, 1000. gol 1978'de Hollandalı Rob Rensenbrink'ten, 1500. gol 1994'te Arjantinli Claudio Caniggia'dan, 2000. gol 2006'da İsveçli Marcus Allback'tan ve 2500. gol ise 2018'de Tunuslu Fakhreddine Ben Youssef'ten geldi.
Dünya Kupası'nda her biri organizasyonun kilometre taşı olan golleri atan futbolcular şöyle:
|Gol
|Futbolcu
|Ülke
|Kupa
|1
|Lucien Laurent
|Fransa
|1930
|100
|Angelo Schiavio
|İtalya
|1934
|200
|Harry Andersson
|İsveç
|1938
|300
|Chico
|Brezilya
|1950
|400
|Max Morlock
|Almanya
|1954
|500
|Bobby Collins
|İskoçya
|1958
|600
|Drazan Jerkovic
|Yugoslavya
|1962
|700
|Pak Seung-zin
|Kuzey Kore
|1966
|800
|Gerd Müller
|Almanya
|1970
|900
|Hector Yazalde
|Arjantin
|1974
|1000
|Rob Rensenbrink
|Hollanda
|1978
|1100
|Sergey Baltacha
|SSCB
|1982
|1200
|Jean-Pierre Papin
|Fransa
|1986
|1300
|Gary Lineker
|İngiltere
|1986
|1400
|Johnny Ekström
|İsveç
|1990
|1500
|Claudio Caniggia
|Arjantin
|1994
|1600
|Pierre Issa (kendi kalesine)
|Güney Afrika
|1998
|1700
|Slobodan Komljenovic
|Yugoslavya
|1998
|1800
|Beto
|Portekiz
|2002
|1900
|Christian Vieri
|İtalya
|2002
|2000
|Marcus Allback
|İsveç
|2006
|2100
|Javier Hernandez
|Meksika
|2010
|2200
|Arjen Robben
|Hollanda
|2010
|2300
|Jermaine Jones
|ABD
|2014
|2400
|Luka Modric
|Hırvatistan
|2018
|2500
|Fakhreddine Ben Youssef
|Tunus
|2018
Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı futbolcu Kamerunlu Roger Milla, en genç oyuncu ise Brezilyalı Pele oldu.
Milla, 1994 ABD'de Rusya ile yapılan maçta golü attığında 42 yaş 39 günlüktü.
Finallerin en genç golcüsü Pele ise 1958'de henüz 17 yaşından 244 gün almışken Galler'e gol atmayı başarmıştı.
İlk hat-trick yapan futbolcu
Kupada ilk kez hat-trick yapan futbolcu, ABD'li Bert Patenaude oldu.
Patenaude, 1930 Uruguay'da Paraguay ile yapılan maçta 3 gol birden atarak tarihe geçti.
En hızlı hat-trick'i ise 1982'de El Salvador'a 7 dakikada (69, 72 ve 76) 3 gol atan Macar Laszlo Kiss yaptı.
Prosinecki 2 ülke adına da gol attı
Bir dönem Türkiye'de teknik direktörlük yapan Robert Prosinecki, Dünya Kupası'nda iki ülke adına gol atmayı başaran tek futbolcu konumunda.
Prosinecki, 1990'da Yugoslavya formasıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne, 1998'de de Hırvatistan formasıyla Jamaika'ya gol attı.
Kendi kalesine ilk gol atan
Dünya Kupası'nda kendi kalesine gol atan ilk futbolcu unvanı, İsviçreli Ernst Lötscher'e ait.
Lötscher, Almanya ile 1938'de oynadıkları maçta kupa tarihinin kendi kalesine atılan ilk golünü kaydetti.
İlk penaltı golü Rosas'tan
Kupa tarihinde ilk penaltı golünü, Meksikalı futbolcu Manuel Rosas attı.
Rosas, tarihi penaltı golünü, 1930 Dünya Kupası'nda Arjantin karşısında filelere gönderdi.
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Ekvador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Hollanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Katar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0