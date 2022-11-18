Dünya Kupası tarihinin en gollüsü; 1954 İsviçre

Tarih



Ülke



Maç



Gol



Ortalama



1954



İsviçre



26



140



5,38



1938



Fransa



18



84



4,67



1934



İtalya



17



70



4,12



1950



Brezilya



22



88



4



1930



Uruguay



18



70



3,89



1958



İsveç



35



126



3,6



1970



Meksika



32



95



2,97



1982



İspanya



52



146



2,81



1962



Şili



32



89



2,78



1966



İngiltere



32



89



2,78



1994



ABD



52



141



2,71



1978



Arjantin



38



102



2,68



1998



Fransa



64



171



2,67



2014



Brezilya



64



171



2,67



2018



Rusya



64



169



2,64



1974



Almanya



38



97



2,55



1986



Meksika



52



132



2,54



2002



Japonya-G.Kore



64



161



2,51



2006



Almanya



64



147



2,30



2010



Güney Afrika



64



145



2,26



1990



İtalya



52



115



2,21





Dünya Kupası finallerinde bugüne dek en gollü geçen organizasyon 1954 İsviçre, en az gol atılan turnuva ise 1990 İtalya'da oldu.İsviçre'de 1954 yılında gerçekleştirilen ve Türkiye'nin de katıldığı finallerde, oynanan 26 maçta 140 gol atıldı. Maç başına 5,38'lik ortalama ile Dünya Kupası tarihinin en gollü turnuvası yaşandı.İtalya'daki 1990 Dünya Kupası'nda ise 52 maçta 115 gol atıldı. Maç başına 2,21'lik ortalama ile geride kalan 21 kupanın en az gollü turnuvası gerçekleştirildi.Brezilya 2014 ve Rusya 2018'deki turnuvalarda, önceki üç organizasyona göre gol ortalamaları yükseldi.64 maçta 171 golün atıldığı Brezilya'daki turnuva, 2,67 gol ortalamasıyla tamamlandı. Aynı maç sayısında 169 golün kaydedildiği Rusya'daki kupada ise 2,64 gol ortalaması yakalandı. 2010'da 2,26, 2006'da 2,30, 2002'de ise 2,51 gol ortalaması tutturuldu.Bugüne dek yapılan 21 Dünya Kupası organizasyonu, oynanan maç sayısı, atılan goller ve ortalamalar şöyle: