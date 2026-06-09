Dünya Kupası'nın golcü ülkeleri
Dünya Kupası'nın en golcü ülkesi 5 maçta 27 gol ile Macaristan en çok gol yiyen ülkesi 2 maçta kalesinde gördüğü 16 gol ile Güney Kore oldu
Bir turnuvada en çok gol atan takım Macaristan, en çok gol yiyen ekip ise Güney Kore
Macarlar, 1954 Dünya Kupası'nda 5 maçta rakip filelere 27 gol bıraktı, Güney Kore de aynı turnuvada 2 maçta kalesinde 16 gol gördü
Dünya Kupası'nda maç başına gol ortalaması en yüksek takım da Macaristan oldu
Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada en çok gol atan takım Macaristan, en çok gol yiyen ekip ise Güney Kore oldu.
Macaristan, kupa tarihinin en gollü turnuvası 1954 İsviçre'de çıktığı 5 maçta rakip fileleri 27 kez havalandırarak bir şampiyonada en çok gol atan takım ünvanını aldı.
Macarlar, mücadele ettikleri 2. grupta Güney Kore'yi 9-0, Batı Almanya'yı 8-3 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Brezilya'yı, yarı finalde de uzatmalarda Uruguay'ı aynı sonuçlarla 4-2 mağlup eden Macaristan, finalde ise grupta 8 gol attıkları Almanya'ya 3-2 yenilerek şampiyonluk şansını kaçırdı.
Almanya ise aynı turnuvada 25 gol atıp bu alanda ikinci sıraya yerleşti. Fransa da 1958 Dünya Kupası'nda 6 karşılaşmada 23 gole imza attı.
Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada en çok gol atan takımlar ve attıkları gol sayıları şöyle:
| Takım
| Tarih
| Maç
| Gol
| Macaristan
| 1954
| 5
| 27
| Batı Almanya
| 1954
| 6
| 25
| Fransa
| 1958
| 6
| 23
| Brezilya
| 1950
| 6
| 22
| Brezilya
| 1970
| 6
| 19
| Arjantin
| 1930
| 5
| 18
| Brezilya
| 2002
| 7
| 18
| Almanya
| 2014
| 7
| 18
| Avusturya
| 1954
| 5
| 17
| Portekiz
| 1966
| 6
| 17
| Batı Almanya
| 1970
| 6
| 17
En çok gol yiyen Güney Kore
Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada en çok gol yiyen milli takım, Güney Kore oldu.
Türkiye'nin de yer aldığı 1954 İsviçre'de 2. Grup'ta mücadele eden Güney Kore, yaptığı 2 maçta kalesinde 16 gol gördü.
İlk maçında Macaristan'dan 9 gol yiyen Güney Kore, ikinci karşılaşmasında ise Türkiye karşısında sahadan 7-0 yenik ayrıldı.
1950 Dünya Kupası'nda İsveç, 1958'de Fransa ve 1986'da Belçika, 15'er golle Güney Kore'yi takip etti.
Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada en çok gol yiyen takımlar şöyle:
| Takım
| Tarih
| Maç
| Gol
| Güney Kore
| 1954
| 2
| 16
| İsveç
| 1950
| 5
| 15
| Belçika
| 1986
| 7
| 15
| Fransa
| 1958
| 6
| 15
| Zaire
| 1974
| 3
| 14
| Haiti
| 1974
| 3
| 14
| Batı Almanya
| 1958
| 6
| 14
| Batı Almanya
| 1954
| 6
| 14
| Brezilya
| 2014
| 7
| 14
| El Salvador
| 1982
| 3
| 13
| Meksika
| 1930
| 3
| 13
En yüksek gol ortalaması Macaristan'ın
Macaristan, maç başına 2,72 ile Dünya Kupası'ndaki en yüksek gol ortalamasını tutturdu.
Turnuvada 32 maça çıkan Macarlar, 87 gol kaydetti.
Brezilya, 114 karşılaşmada 237 golle 2,08, Almanya da 112 müsabakada 232 golle 2,07 ortalama yakaladı.
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Avustralya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Paraguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Türkiye
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|ABD
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Çek Cumhuriyeti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Meksika
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Güney Afrika
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Güney Kore
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Bosna Hersek
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Kanada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Katar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|İsviçre
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Fas
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|İskoçya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Curacao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Ekvador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Almanya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Fildişi Sahili
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Japonya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Hollanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İsveç
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Tunus
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Mısır
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Yeni Zelanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cape Verde
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Suudi Arabistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İspanya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Norveç
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cezayir
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Arjantin
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Avusturya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Ürdün
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Portekiz
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Özbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hırvatistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|İngiltere
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Gana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0