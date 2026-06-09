Dünya Kupası'nın golcü ülkeleri

Takım



Tarih



Maç



Gol



Macaristan



1954



5



27



Batı Almanya



1954



6



25



Fransa



1958



6



23



Brezilya



1950



6



22



Brezilya



1970



6



19



Arjantin



1930



5



18



Brezilya



2002



7



18



Almanya



2014



7



18



Avusturya



1954



5



17



Portekiz



1966



6



17



Batı Almanya



1970



6



17





Takım



Tarih



Maç



Gol



Güney Kore



1954



2



16



İsveç



1950



5



15



Belçika



1986



7



15



Fransa



1958



6



15



Zaire



1974



3



14



Haiti



1974



3



14



Batı Almanya



1958



6



14



Batı Almanya



1954



6



14



Brezilya



2014



7



14



El Salvador



1982



3



13



Meksika



1930



3



13





Bir turnuvada en çok gol atan takım Macaristan, en çok gol yiyen ekip ise Güney KoreMacarlar, 1954 Dünya Kupası'nda 5 maçta rakip filelere 27 gol bıraktı, Güney Kore de aynı turnuvada 2 maçta kalesinde 16 gol gördüDünya Kupası'nda maç başına gol ortalaması en yüksek takım da Macaristan olduDünya Kupası tarihinde bir turnuvada en çok gol atan takım Macaristan, en çok gol yiyen ekip ise Güney Kore oldu.Macaristan, kupa tarihinin en gollü turnuvası 1954 İsviçre'de çıktığı 5 maçta rakip fileleri 27 kez havalandırarak bir şampiyonada en çok gol atan takım ünvanını aldı.Macarlar, mücadele ettikleri 2. grupta Güney Kore'yi 9-0, Batı Almanya'yı 8-3 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Brezilya'yı, yarı finalde de uzatmalarda Uruguay'ı aynı sonuçlarla 4-2 mağlup eden Macaristan, finalde ise grupta 8 gol attıkları Almanya'ya 3-2 yenilerek şampiyonluk şansını kaçırdı.Almanya ise aynı turnuvada 25 gol atıp bu alanda ikinci sıraya yerleşti. Fransa da 1958 Dünya Kupası'nda 6 karşılaşmada 23 gole imza attı.Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada en çok gol atan takımlar ve attıkları gol sayıları şöyle:En çok gol yiyen Güney KoreDünya Kupası tarihinde bir turnuvada en çok gol yiyen milli takım, Güney Kore oldu.Türkiye'nin de yer aldığı 1954 İsviçre'de 2. Grup'ta mücadele eden Güney Kore, yaptığı 2 maçta kalesinde 16 gol gördü.İlk maçında Macaristan'dan 9 gol yiyen Güney Kore, ikinci karşılaşmasında ise Türkiye karşısında sahadan 7-0 yenik ayrıldı.1950 Dünya Kupası'nda İsveç, 1958'de Fransa ve 1986'da Belçika, 15'er golle Güney Kore'yi takip etti.Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada en çok gol yiyen takımlar şöyle:En yüksek gol ortalaması Macaristan'ınMacaristan, maç başına 2,72 ile Dünya Kupası'ndaki en yüksek gol ortalamasını tutturdu.Turnuvada 32 maça çıkan Macarlar, 87 gol kaydetti.Brezilya, 114 karşılaşmada 237 golle 2,08, Almanya da 112 müsabakada 232 golle 2,07 ortalama yakaladı.