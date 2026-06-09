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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
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Dünya Kupası'nın golcü ülkeleri

Dünya Kupası'nın en golcü ülkesi 5 maçta 27 gol ile Macaristan en çok gol yiyen ülkesi 2 maçta kalesinde gördüğü 16 gol ile Güney Kore oldu

calendar 09 Haziran 2026 12:50
Haber: AA
SPORX AI BAKIŞI
Dünya Kupası'nın golcü ülkeleri
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Bir turnuvada en çok gol atan takım Macaristan, en çok gol yiyen ekip ise Güney Kore
Macarlar, 1954 Dünya Kupası'nda 5 maçta rakip filelere 27 gol bıraktı, Güney Kore de aynı turnuvada 2 maçta kalesinde 16 gol gördü
Dünya Kupası'nda maç başına gol ortalaması en yüksek takım da Macaristan oldu

Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada en çok gol atan takım Macaristan, en çok gol yiyen ekip ise Güney Kore oldu.

Macaristan, kupa tarihinin en gollü turnuvası 1954 İsviçre'de çıktığı 5 maçta rakip fileleri 27 kez havalandırarak bir şampiyonada en çok gol atan takım ünvanını aldı.

Macarlar, mücadele ettikleri 2. grupta Güney Kore'yi 9-0, Batı Almanya'yı 8-3 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Brezilya'yı, yarı finalde de uzatmalarda Uruguay'ı aynı sonuçlarla 4-2 mağlup eden Macaristan, finalde ise grupta 8 gol attıkları Almanya'ya 3-2 yenilerek şampiyonluk şansını kaçırdı.

Almanya ise aynı turnuvada 25 gol atıp bu alanda ikinci sıraya yerleşti. Fransa da 1958 Dünya Kupası'nda 6 karşılaşmada 23 gole imza attı.

Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada en çok gol atan takımlar ve attıkları gol sayıları şöyle:

Takım

 Tarih

 Maç

 Gol
Macaristan

 1954

 5

 27
Batı Almanya

 1954

 6

 25
Fransa

 1958

 6

 23
Brezilya

 1950

 6

 22
Brezilya

 1970

 6

 19
Arjantin

 1930

 5

 18
Brezilya

 2002

 7

 18
Almanya

 2014

 7

 18
Avusturya

 1954

 5

 17
Portekiz

 1966

 6

 17
Batı Almanya

 1970

 6

 17
 

En çok gol yiyen Güney Kore

Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada en çok gol yiyen milli takım, Güney Kore oldu.

Türkiye'nin de yer aldığı 1954 İsviçre'de 2. Grup'ta mücadele eden Güney Kore, yaptığı 2 maçta kalesinde 16 gol gördü.

İlk maçında Macaristan'dan 9 gol yiyen Güney Kore, ikinci karşılaşmasında ise Türkiye karşısında sahadan 7-0 yenik ayrıldı.

1950 Dünya Kupası'nda İsveç, 1958'de Fransa ve 1986'da Belçika, 15'er golle Güney Kore'yi takip etti.

Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada en çok gol yiyen takımlar şöyle:

Takım

 Tarih

 Maç

 Gol
Güney Kore

 1954

 2

 16
İsveç

 1950

 5

 15
Belçika

 1986

 7

 15
Fransa

 1958

 6

 15
Zaire

 1974

 3

 14
Haiti

 1974

 3

 14
Batı Almanya

 1958

 6

 14
Batı Almanya

 1954

 6

 14
Brezilya

 2014

 7

 14
El Salvador

 1982

 3

 13
Meksika

 1930

 3

 13

 

En yüksek gol ortalaması Macaristan'ın

Macaristan, maç başına 2,72 ile Dünya Kupası'ndaki en yüksek gol ortalamasını tutturdu.

Turnuvada 32 maça çıkan Macarlar, 87 gol kaydetti.

Brezilya, 114 karşılaşmada 237 golle 2,08, Almanya da 112 müsabakada 232 golle 2,07 ortalama yakaladı.

 

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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