X

Dünya Kupası'nın en güzel golü Richarlison'dan

2022 Katar Dünya Kupası'nın en güzel golü, Brezilya forması giyen Richarlison'un Sırbistan'a attığı gol seçildi.

Dünya Kupası'nın en güzel golü Richarlison'dan
Brezilya'nın Sırbistan'ı 2-0 yendiği maçta Richarlison'un röveşatayla attığı gol, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın en iyisi seçildi.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre taraftar oylamasında rakiplerini geride bırakan Richarlison, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın en güzel golünü atan isim olarak belirlendi.

Brezilyalı futbolcu, söz konusu golü Sırbistan ile oynanan G Grubu maçının 73. dakikasında atmıştı. Richarlison, Vinicius Junior'un sol kanattan penaltı noktasına doğru ortaladığı topu şık bir şekilde kontrol edip, röveşatayla ağlara göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetmişti.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
Son Dakika Haberleri
Fransa, Martinez
Fransa, Martinez'i şikayet etti!
Dünya Kupası
Dünya Kupası'nın en güzel golü Richarlison'dan
Szymon Marciniak:
Szymon Marciniak: "Fransızlar bana teşekkür etti"
Futbol sevdalısı Ömer Altay, 10 Dünya Kupası
Futbol sevdalısı Ömer Altay, 10 Dünya Kupası'nı yerinde izledi
FIFA
FIFA'dan Nusret Gökçe için soruşturma